In Gremmendorf endet eine Ära: Wie geht's 2023 weiter?

13 Jahre lang spielten die Frauen des SC Gremmendorf in der Landesliga oder noch höher – das ist nun Geschichte. Der Club hat das Team vom Spielbetrieb zurückgezogen. Obmann Michael Symalla spricht über die Gründe und wagt einen Blick in die Zukunft.

Chantal Rölf (l.) und der SC Gremmendorf traten am 20. September letztmals in der Landesliga an.

Am Hohen Ufer geht eine Ära zu Ende. Im Sommer 2009 schafften die Fußballerinnen des SC Gremmendorf den Sprung in die Landesliga und verließen diese Klasse nur mal für zwei Jahre nach oben – in die Westfalenliga. Jetzt aber musste der SCG diesem Kapitel ein Ende setzen, hat sein Team vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger der Landesliga-Staffel 3 fest. „So traurig wie es ist: Wir mussten einen Schlussstrich ziehen“, sagt Fußball-Obmann Michael Symalla. „Letztlich war es eine Entscheidung der Vernunft.“

Was Symalla meint: Nach dem Nicht-Antritt gegen ­Wacker Mecklenbeck II am 11. September schaffte Gremmendorf es so gerade, 13 Spielerinnen für die Partie bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen zusammenzubekommen. Die zweite Mannschaft – in der Kreisliga A beheimatet – half aus, zudem schleppten sich einige Angeschlagene aus der Ersten schleppten auf den Platz. Die nächste Absage aber wäre nur eine Frage gewesen. Diese hätten den Ausschluss vom Spielbetrieb bedeutet – Gremmendorf kam dem Verband zuvor.

Symalla: „Das war unser Aushängeschild“

Die beiden Frauen-Teams samt Trainern saßen eine Stunde lang zusammen. Am Ende stand die Entscheidung. „Wir haben alle Punkte abgewägt, der Rückzug war die logische Konsequenz“, sagt Symalla. Zuvor war bereits eine mögliche Kooperation mit der SG Telgte ausgelotet worden, die ebenfalls Personalprobleme hat. „Unsere Landesliga-Mannschaft war immer das Aushängeschild des Vereins, aber wir können es nicht übers Knie brechen und die Spielerinnen verheizen“, erklärt der Obmann.

Wie es nun weitergeht? Alle Landesliga-Kickerinnen dürfen für die Zweite von Trainerin Filipa da Silva Campos auflaufen, im Winter könnten sie sich dann neue Clubs suchen. Symalla sagt: „Wir werden die Spielerinnen freigeben und ihnen keine Steine in den Weg legen. Ob sie wieder zurückkommen, ist natürlich fraglich.“

In der Saison 2023/24 will Gremmendorf jedenfalls in der Bezirksliga an den Start gehen, im besten Fall auch noch mit einer weiteren Mannschaft in der Kreisliga A. Landesliga-Coach Bastian Leimann macht erst mal Pause, stellt sich für die Kreisliga-B-Truppe des Clubs zwischen die Pfosten. Ob er im kommenden Sommer den Neuanfang in der Bezirksliga managt, ist offen.

Vier Niederlagen für Münsters Teams

Für Münsters übrige Landesligisten setzte am vergangenen Wochenende ausnahmslos Niederlagen. GW Amelsbüren unterlag bei Borussia Emsdetten mit 1:2, Wacker Mecklenbeck II unterlag Turo Darfeld mit 2:3. Das Aufsteiger-Duo BW Aasee (bei GW Nottuln) und Borussia Münster (zu Hause gegen den FC Oeding kassierte jeweils eine 0:1-Niederlage.