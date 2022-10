Früherer Gievenbecker Trainer Tono Mengelmann gestorben

Münsters Fußballszene hat einen seiner bekanntesten Namen verloren. Tono Mengelmann ist mit 77 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Von Mitte der 70er Jahre bis 1994 war Mengelmann praktisch omnipräsent in der Kicker-Landschaft der Stadt. Der frühere Auswahlspieler führte den 1. FC Gievenbeck als Trainer von der Kreisliga A zunächst in die Bezirksliga, später dann in die Landesliga.

Seine FCG-Ära wurde nur 1981/82 unterbrochen, als er den B-Kreisligisten Germania Mauritz übernahm – und prompt die Hallenstadtmeisterschaft gewann. In der Saison 1982/83 war er unter Carl-Heinz Rühl Co-Trainer des Zweitligisten VfL Osnabrück, Manager Helmut Kalthoff hatte ihn an die Bremer Brücke gelotst.

Eines seiner Markenzeichen war, dass er sich fast immer an der Eckfahne aufhielt, nicht selten angelehnt auf seine ureigenste Weise eine Partie verfolgte. Trainerbänke waren für andere, Mengelmann sucht seine eigene Position aus. Er war ein eigenwilliger Typ, für seine Mannschaft und seine Spieler war er stets bereit, alles zu tun. Individualtraining zur Mittagszeit an der Sentruper Höhe für einen Bezirksliga-Spieler? Kein Problem für ihn, seine Akteure zahlten zurück auf dem Spielfeld. Diese Währung mochte er.

Vorliebe für Hallenfußball

Mengelmann hatte eine Vorliebe auch für den Hallenfußball, er gilt als Mit-Erfinder und dann auch Mit-Gestalter der alljährlichen Titelkämpfe unter der Regie des 1. FC Gievenbeck am Berg Fidel. Den Umzug aus der Halle Münsterland in die Sportstätte neben dem Preußenstadion begleitete Mengelmann 1989 mit. Für ihn war das der entscheidende Grund, warum das Turnier kurz vor dem Jahreswechsel einen solchen Ruf genießt.

Unter seiner Regie entwickelten sich eine Reihe lokaler Fußballgrößen Münsters, etwa Torjäger Roland Klein, Torwart Detlev Utta, Angreifer Lars Ravida oder der langjährige FCG-Kapitän Detlev Hunsche wie auch Marco de Angelis.

Umzug nach Gievenbeck

Als der FCG von seinem Spielort an der Sentruper Höhe – der 1949 gegründete Club hatte lange nach einem Spielort im Stadtteil gesucht – auf die vereinseigene und neu gebaute Anlage in Gievenbeck wechselte, endete Mengelmanns Zeit dort. Seit Mitte der 90er Jahre war es still um ihn geworden.