Fünf Titel – am SC Münster 08 kam in den 90ern fast keiner vorbei

Münster

Eine solche Serie – sechs Finalteilnahmen am Stück und dabei fünf Siege – fuhr in mehr als vier Jahrzehnten kein Team ein. Der SC Münster 08 dominierte die Hallen-Stadtmeisterschaften in den 90ern fast nach Belieben. Klangvolle Namen am laufenden Band kickten damals mit.

Von Thomas Rellmann