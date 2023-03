Borussia marschiert weiter, Wolbeck macht es zweistellig

Auch in der Bezirksliga hatte das Wetter am Wochenende seine Folgen, so konnten Münster 08 und GW Gelmer nicht spielen. BW Aasee aber durfte – und feierte den zweiten Sieg in Folge. Westfalia Kinderhaus II kassierte derweil eine Klatsche.

Aus sechs mach vier. Nicht nur in der Regionalliga West bescherte der Schneefall den Profis von Preußen Münster ein spielfreies Wochenende, auch in der Bezirksliga sorgte der Wintereinbruch für Ausfälle. So fielen die Spiele des SC Münster 08 beim SV Mesum IÍ und von GW Gelmer beim TuS Recke ins sprichwörtliche Wasser.

Spielen aber konnte BW Aasee – und sorgte für eine Überraschung. Das Kellerkind holte den zweiten Sieg in Folge, gewann beim Siebten Teuto Riesenbeck mit 1:0 (1:0). „Wir haben vor zwei Wochen scheinbar die richtigen Worte gefunden“, sagte Trainer André Kuhlmann mit Blick auf das 1:7 bei SuS Neuenkirchen II. Es folgte ein 3:1 gegen den Borghorster FC und nun der Sieg in Riesenbeck. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt – auch wenn das heute sicherlich kein schöner Fußball war“, sagte Kuhlmann. Einmal aber blitzte Aasees Finesse auf, als Christian Hülsmeier und Leonard Mikowsky zum Doppelpass ansetzten und Mikowsky zum entscheidenden 1:0 traf (18.).

Dicke Klatsche für Kinerhaus II

Eine dicke Klatsche kassierte derweil Westfalia Kinderhaus II bei Emsdetten 05 und verlor 0:6 (0:4). „Indiskutabel“, nannte Trainer Stefan Kloer die Leistung seiner Mannschaft, die erneut von drei Spielern aus dem ersten Team unterstützt wurde. Bereits zur Halbzeit lag die Westfalia mit 0:4 hinten, hatte beim zweiten Gegentor zudem Pech, dass nicht abgepfiffen wurde, als der in der Folge anschließend Keeper Tim Löffler verletzt am Boden lag. „Natürlich liegt das auch an der schlimmen personellen Lage“, sagt Kloer, der vor allem in der Offensive extrem dünn besetzt war. „Aber so darfst du dich nicht präsentieren.“

Munter ihren Weg geht die Borussia aus Münster. Beim TuS Altenberge gab es ein ungefährdetes 3:0 (0:0). Zwar gelang Jannis Pier erst in der 59. Minute die Führung. Aber die war hoch verdient. Hannes John (87.) und Marko Costa Rocha in der Nachspielzeit (90.+3) machten mit ihren Treffern alles klar. „Wir sind glücklich über den Sieg und haben in der Rückrunde bislang die maximale Ausbeute geholt“, freute sich Trainer Henry Hupe. Weil das Spiel in Ibbenbüren ausfiel, hat die Borussia als Spitzenreiter vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger.

Vette trifft vier Mal für Wolbeck

In der Staffel 7 schoss sich der VfL Wolbeck gehörig den Frust von der Seele und besiegte den Tabellenletzten SV Neubeckum mit 11:0 (7:0). „Wir lagen schon nach 45 Sekunden vorne“, sprach Trainer Daniel Hölscher das 1:0 durch Joshua Rose an und versuchte damit das Traum-Ergebnis zu erklären. „Danach haben wir einfach nicht aufgehört und uns immer neue Möglichkeiten erspielt – ob von außen oder durch die Mitte.“ Linus Vette (6./44.), Thomas Trippel (32.), Yannek Lubitz (35.), Sebastian Hübener und erneut Rose trafen noch vor der Pause, munter ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Viererpacker Vette (64./68.), Marvin Deckert (75.) und Hübener (82.) komplettierten fast das Duzent. „Die Gegner sind aber sehr fair geblieben, es wurde nicht getreten oder ähnliches“, sagte Hölscher. „Das rechne ich denen hoch an.“