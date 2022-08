Acht Tore bei Göckings Treffen mit Ex-Club: Nullacht überrollt Gelmer

Bereits zur Halbzeit war das Münster-Derby am Kanal eine klare Sache, Nullacht führte mit 3:0 gegen GW Gelmer. Da die Hausherren aber auch im zweiten Durchgang nicht locker ließen, startete Gelmer mit einer richtigen Packung in die Saison.

31 Grad zeigte das Thermometer am Kunstrasenplatz des SC Münster 08 an. Der erste Spieltag der Bezirksliga 12 startete mit einer ordentlichen Portion Hitze, doch dem Gastgeber schien das im Spiel gegen GW Gelmer keine Probleme zu bereiten. Mit 8:0 (3:0) fegte Nullacht die Grün-Weißen vom Platz, schnappte sich nach der ersten Partie der Saison die Tabellenspitze.

Doch in den ersten 30 Minuten sah es noch nicht nach einem so deutlichen Verlauf aus. Beide Teams mussten erst mal reinfinden. Sicherheit im Spielaufbau hatte deshalb höchste Priorität. „Der Saisonstart ist immer ein bisschen anders. Da sind alle nervös und angespannt. Schließlich geht’s nun wieder um was“, erklärte Nullacht-Coach Gerrit Göcking nach dem Duell mit seinem Ex-Club. Geduldig sein war die Prämisse, denn unter Kontrolle hatte der Gastgeber die Partie über weite Strecken der ersten Hälfte. Auf beiden Seiten ergaben sich zu Beginn keine großen Chancen, doch Nullacht kämpfte sich mehr und mehr vors gegnerische Tor.

Dondrup löst den Knoten für Nullacht

Auch wenn es länger dauerte, lohnte sich das Warten. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus 16 Metern nahm Steffen Dondrup das Leder an, drehte sich in Richtung Kasten und netzte zum erlösenden 1:0 ein (35.). Nun war der Knoten gelöst und es ging Schlag auf Schlag. Bassam Machmouchi lupfte den Ball über Gelmers Abwehrkette zu Dondrup, dieser scheiterte aber zunächst am Torwart. Doch Sargon Chabo stand goldrichtig und versenkte den Abpraller zum 2:0.

„Die erste halbe Stunde war ganz gut, wir hätten mit unseren zwei Chancen sogar in Führung gehen können. Aber dann machen wir einen Fehler und können uns nicht mehr fangen“, sagte Gelmers Trainer Emre Kücükosman. Rui Guimaraes gab den Gästen mit seinem Treffer zum 3:0 erst mal den Rest (43.).

„Das ist schon ein bisschen deprimierend“

In der Halbzeit ging es nun darum, die Spieler wieder aufzubauen, um mit Druck in die zweite Hälfte zu starten. „Wenn man mit einem 0:3 in die Halbzeit geht, ist es immer schwer, so aus der Kabine zu kommen, wie man sich vorgenommen hat. Das ist schon ein bisschen deprimierend“, erklärte Kücükosman.

Auch nach Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn der Partie. Gelmer versuchte mit Druck aus der Kabine zu kommen, was zunächst auch gelang. Die Gäste erarbeiteten sich zwar keine Chancen, doch das Spiel war ausgeglichen. Nullacht aber fing sich nach 15 Minuten wieder und setzte der Partie mit dem Tor zum 4:0 durch Machmouchi den Deckel drauf (70.).

Die Spannung ließ trotz der deutlichen Führung nicht nach. „Die Jungs haben am Ende noch mal richtig aufgedreht. Durch die fünf Wechsel und die frischen Beine haben wir die Spannung hochgehalten“, sagte Göcking. Keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung traf Finn Lenze nach Zuspiel von Nico Rehberg zum 5:0 (76.). Nun schien Gelmer vollends auseinanderzufallen. In der Schlussphase folgten die Treffer von Joscha Lange (81.), Dennis Hamsen (82.) und erneut Lenze (90.) die für den 8:0-Endstand sorgten. Göcking hatte folglich kaum etwas zu meckern – und feierte einen gelungenen Einstand gegen seinen Ex-Club.