„Kein Biss“: Göcking rüttelt Nullacht wach, Gelmer guter Dinge

Am Dienstagabend endet für die Bezirksligisten SC Münster 08 und GW Gelmer mit dem direkten Duell die Winterpause. Nullacht-Coach Gerrit Göcking musste sein Team vor der Rückkehr an alte Wirkungsstätte wachrütteln, Gelmer schöpft Hoffnung.

Trainer Gerrit Göcking kehrt mit dem SC Münster 08 am Dienstagabend an seine alte Wirkungsstätte zurück, gastiert zum Derby bei GW Gelmer.

Es gab durchaus frostige Tage beim SC Münster 08 in der Vorbereitung auf die Bezirksliga-Rückrunde – und das, obwohl der Tabellenvierte bislang bestens unterwegs ist. „Wir sind in der Verfolgerrolle und wollen attackieren, hatten aber vor allem in den Testspielen nicht die passende Einstellung. Der Biss fehlte“, sagt Trainer Gerrit Göcking. Er und sein Trainerteam ließen die Mannschaft spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Zum einen mit ekeligen Laufeinheiten, zum anderen mit deutlichen Ansprachen – auch unter vier Augen.

„Die Jungs haben die Signale verstanden“, meint Göcking. Noch rechtzeitig? Das wird das Derby bei GW Gelmer am Dienstagabend (19.30 Uhr) zeigen. Der Coach kehrt an die Hakenesheide zurück, wo er in der vergangenen Saison als Spielertrainer fungierte. Beim ersten Wiedersehen mit dem Ex-Club feierte Nullacht einen 8:0-Erfolg.

Einen ähnlichen Spaziergang erwartet der ehemals Grün-Weiße dieses Mal keinesfalls. „Die beiden Spiele lassen sich nicht vergleichen, Gelmer ist jetzt sehr gefestigt“, sagt Göcking. Für den SC Münster 08 soll es in der Rückrunde darum gehen, sich Platz zwei hinter Spitzenreiter und „Top-Favorit“ (Göcking) SV Ibbenbüren zu schnappen. „Wir wollen gleich zum Start Punkte sammeln und nicht in drei, vier Wochen um die goldene Ananas spielen“, erklärt Nullachts Coach.

Gelmer-Sorgen um Torjäger, Neuzugang überzeugt

Diese Gefahr bestünde für GW Gelmer wohl nur dann, wenn das rettende Ufer allzu schnell in weite Ferne rückt. Die Testspiel-Eindrücke machten Simo Sroub aber Hoffnung. Der Trainer sagt: „Die Ergebnisse und Spiele waren gut. Wir haben vor allem in Sachen Fitness Fortschritte gemacht.“

Rundum glücklich ist Sroub aber nicht – Grund dafür sind einige Verletzte. Unter anderem fehlt mit Soulaimane Jassab derzeit Gelmers bester Torjäger, ihn plagt eine chronische Reizung im Knie. Werbung in eigener Sache betrieb Winter-Neuzugang Mouncif Halouan (ASEC Münster). Fünf Punkte trennen Gelmer von einem Nichtabstiegsplatz. „Der Klassenerhalt ist absolut realistisch“, meint Sroub.