Aasee gewinnt Elfer-Marathon - der Landesliga-Traum lebt

Nichts für schwache Nerven! Im Elfmeterschießen gewannen die Fußballerinnen von BW Aasee am Sonntag das Halbfinale der Aufstiegsrunde zur Landesliga gegen die SpVg. Steinhagen. Im Endspiel ist am Donnerstag TuRo Darfeld der Gegner.

Manchmal im Sport will ein Spiel einfach kein Ende nehmen. Im Aufstiegsspiel zur Fußball-Landesliga zwischen den Frauen von BW Aasee und der SpVg. Steinhagen war das am Sonntag so. Die Entscheidung über den Einzug ins Finale der Relegation fiel erst mit dem 24. Schuss des Elfmeterschießens. BW-Torfrau Katharina Dos Santos Carlos parierte den Ball, damit gewann Aasee das Nervenspiel vom Punkt mit 7:6.

In der regulären Spielzeit hatte Samira Mittring (67.) die Gästeführung (47.) ausgeglichen, die Verlängerung blieb torlos. „Das ist wirklich totaler Wahnsinn. Ich bin im Moment fix und fertig“, sagte Aasees Trainer Kolja Steinrötter nach dem letzten Schuss. Im Endspiel der Aufstiegsrunde haben die Münsteranerinnen am Donnerstag Heimrecht gegen TuRo Darfeld. Nur der Gewinner dieser Begegnung beendet den postsaisonalen Marathon als Aufsteiger.