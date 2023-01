„Zwei Jahre heiß gemacht“: Setzt Wacker die lila-weiße Dominanz fort?

Am Freitagabend starten in Warendorf die Hallenkreismeisterschaften der Frauen. Titelverteidiger Wacker Mecklenbeck hat beim eigenen Trainer große Erwartungen geweckt – die Ziele des Westfalenligisten liegen auf der Hand.

Im Sommer 2021 übernahm Felix Melchers den Trainerposten bei den Westfalenliga-Fußballerinnen von Wacker Mecklenbeck, am Freitag erlebt er nun endlich seine Hallen-Premiere mit den Lila-Weißen. „Ich wurde fast zwei Jahre lang heiß gemacht und erwarte einiges“, sagt Wackers Coach.

Als Titelverteidiger eröffnet Mecklenbeck am Freitagabend (19 Uhr, Sportschule der Bundeswehr in Warendorf) die Hallenkreismeisterschaften. Die gleiche Ehre wird dem Melchers-Team am 21. Januar bei den Stadtmeisterschaften in Gremmendorf zuteil.

„Wir gehen in beide Turniere mit den Anspruch, sie gewinnen und unsere Titel verteidigen zu wollen“, sagt der Trainer. „Wir möchten dafür sorgen, dass der Frauenfußball der Region in lila-weißer Hand bleibt.“ Müsste Melchers sich für einen Titel entscheiden, würde er die Hallenkreismeisterschaften hauchdünn bevorzugen.

In der Vorrunde am Freitag trifft Wacker auf die SG Telgte, BSV Ostbevern II, RW Milte und den 1. FC Gievenbeck. „Wir werden richtig Gas geben und wollen die Spiele nutzen, um uns in einen Rhythmus für die Endrunde am Sonntag zu bringen“, erklärt Melchers.