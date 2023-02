„Durchhalteparolen bringen nichts“: Albachtens Hoffnung schwindet

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet bei Concordia Albachten. Der Landesligist kassierte daheim gegen den SV Dorsten-Hardt ein sattes 0:4 (0:2), bleibt bei zwei Saisonsiegen und hat bereits zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Durchhalteparolen bringen uns nichts“, meinte der im Sommer scheidende Trainer Sebastian Hänsel. „Es wird sehr schwer, die Klasse zu halten. Da müssen wir ganz ehrlich sein.“

Gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet war Albachtens Coach erst mal als Architekt gefordert, weil er gleich fünf Stammkräfte ersetzen musste. Mit Lasse Saerbeck (Corona) und Max Heimsath (Gelbsperre) fielen zwei Säulen in der Innenverteidigung aus, außerdem fehlten Leon Willich, Niklas Frede und Glen Gröger. Hänsel verhalf deshalb Youngster Malte Wienker zu seinem Startelfdebüt, Sechser Tyrese Williams spielte sogar erstmals für die Concordia.

Hänsel: „Wir schießen einfach keine Tore“

Schon früh kippte die Partie in eine Richtung, die Albachten nicht gefallen konnte. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf waren die Hausherren schläfrig, Jannis Scheuch lief allen davon und traf zum 1:0 (19.). Ein Fehler im Aufbauspiel brockte der Concordia schnell das zweite Gegentor ein, Nico Genieser traf für Dorsten-Hardt (28.).

Albachten griff über die linke Seite mit Rouven Kievit und Thomas Kroker zwar öfter vielversprechend an, klare Torchancen gab’s aber kaum. „In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass es in unserer Situation um Siege geht“, erklärte Coach Hänsel. „Wir haben im zweiten Durchgang auch alles probiert.“

Aber: Dorsten-Hardt schlug umgehend wieder zu. Metehan Türkoglu traf zum 3:0 (50.). „Die Körpersprache danach war eindeutig“, sagte Albachtens Coach. Benedikt Jansen markierte den Endstand (85.). Die angepeilte Aufholjagd im Abstiegskampf ist für den Vorletzten nach zwei Pleiten jäh gestoppt. „Alles, was wir uns vorgenommen hatten, ist nicht gelungen“, meinte Hänsel. „Wir hatten nach dem 0:1 in Roxel das Gefühl, dass wir in die Landesliga gehören, aber wir schießen einfach keine Tore.“

Albachten: Hövelmann – Gövert (66. Uzun), Wienker (72. Homann), Bürschgens, Kievit – Williams – Wolf (72. Nübel), Jülkenbeck – Kovacevic, Zymner (46. Al Hamoud), Kroker