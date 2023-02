Roxel sorgt kurz vor Schluss für perfekten Weitz-Einstand im Derby

Glänzender Einstand für Marco Weitz, der später gar pathetisch wurde. Bitterer Moment für Sebastian Hänsel, der sich sogar bei seiner Mannschaft bedankte. Und beide hatten Recht. Im Landesliga-Kellerduell behielt der BSV Roxel mit 1:0 (0:0) die Oberhand über Concordia Albachten, hievte sich mit nunmehr 22 Punkten aus der Abstiegszone auf Rang 13 und vergrößerte den Abstand zum Lokalrivalen auf neun Zähler. Albachten bleibt Vorletzter. Das Tor des Tages erzielte Dennis Bäumer (85.).

„Es war ein Sieg der gesamten Mannschaft. Nicht nur der elf Leute auf dem Platz, sondern von allen 22 im gesamten Kader. Und es war nicht nur ein Sieg – es war der Derby-Sieg!“ Das letzte Wort skandierte Roxels neuer Trainer Weitz und verließ hoch erhobenen Hauptes den Mannschaftskreis.

Auf der anderen Seite waren nur leise Töne zu hören. Die Albachtener verstanden die Welt nicht mehr, dass und vor allem warum sie dieses Spiel verloren haben. „Ich kann mich bei euch nur bedanken. Ihr habt alles gegeben, gerade die zweite Halbzeit war richtig gut. Jetzt durchatmen, Dienstag geht es weiter. Wir haben noch viele Spiele und werden die nötigen Punkte schon noch holen.“ Trainer Hänsel versuchte, seine Truppe aufzubauen, die dennoch mit gesenkten Köpfen in die Kabine schlich.

Heimsath rettet nach Hövelmanns Patzer

Das Derby war hitzig und hart, selten unfair. In Sachen Ehrgeiz und Engagement neutralisierten sich beide Teams, das Chancenplus lag aufseiten der Gäste. Für die Concordia hatte Thomas Kroker schon nach fünf Minuten die Führung auf dem Fuß, verfehlte aber das Tor nur knapp. Fast im Gegenzug vertändelte Albachtens Keeper Thorben Hövelmann völlig unnötig den Ball gegen Florian Kaling, der ihn umkurvte und einschieben wollte. Aber Max Heimsath konnte noch vor der Torlinie klären.

Später hätte Raul Luca Prieto fast die Führung erzielt, scheiterte aber an Hövelmann. In der Schlussphase der Partie war es erneut Kroker, der aus acht Metern freistehend an Torwart Johannes Brückner scheiterte. Das hätte es aus Albachtener Sicht sein müssen. Als wenig später Heimsath die nächste Großchance ausließ, wollten die Roten schon gar nicht mehr hinsehen. Aber dann hätten alle das Tor des Tages verpasst, das im direkten Konter fiel. Den trugen die Roxeler gekonnt vor und spielten Dennis Bäumer frei, der Hövelmann locker tunnelte. Unterm Strich ein glücklicher Sieg für Roxel – aber drei Punkte. Und aus Albachtener Sicht eben genau das Gegenteil.

BSV: Brückner – Wesberg, Ziegner, Schäfer, Picht – Bäumer, Flaßhar, Kleine-Wilke, Prieto (76. Slawinski) – Kaling (86. Houghton), Schudzich (90. Bußmann)

Concordia: Hövelmann – Gröger, Saerbeck, Heimsath, Kievit – Frede (86. Nübel), Bürschgens, Jülkenbeck (60. Willich), Kroker (80. Goevert) – Kovacevic, Zymner (76. Al Hamoud)