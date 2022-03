Schon vier Corona-Absagen - Bleibt es dabei?

Fußball in Münster

In der Fußball-Bezirksliga 7 wurde die Partie zwischen Gastgeber RW Westönnen und dem VfL Wolbeck am Sonntag abgesetzt. Beim Team von Trainer Kolja Zeugner gibt es fünf Corona-Fälle.

In der Bezirksliga-Staffel 12 fällt derweil GW Gelmers Heimspiel gegen den TuS Recke aus, Grund dafür sind sechs Corona-Fälle beim Gastgeber. Die Mannschaft um Spielertrainer Gerrit Göcking wollte zwar unbedingt spielen, musste letztlich aber einsehen, dass es personell nicht reicht für eine Austragung der Partie gegen Recke.

Roxels Pause dauert über einen Monat

Der BSV Roxel setzt in der Landesliga weiter mit dem Spielbetrieb aus. Wie bereits angekündigt, fällt auch die für Sonntag geplante Partie beim Spitzenreiter IG Bönen aus. Roxel hatte in der Vorwoche zeitweise 17 Coronafälle in den eigenen Reihen.

Coach Oliver Logermann hat das erste Training für Donnerstag angesetzt. Eine Woche später – am 24. März (20 Uhr) – will der BSV dann sein Nachholspiel beim TuS Altenberge bestreiten. Dann wäre über ein Monat seit dem letzten Landesliga-Spiel gegen Viktoria Heiden (0:0) vergangen.

In der Frauen-Landesliga fällt die Begegnung des SC Gremmendorf bei Arminia Ibbenbüren II coronabedingt aus.