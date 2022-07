Überkreisliche Staffeln stehen fest - hier gibt's die Karte zum Durchklicken

Der 1. FC Gievenbeck um Keeper Nico Eschhaus (in Grün) spielt in der Saison 2022/2023 wieder in der Oberliga.

Die Würfel sind gefallen, die überkreislichen Fußball-Staffeln für die Saison 2022/23 stehen fest. Ab sofort wissen auch Münsters Fußballerinnen und Fußballer von Bezirks- bis zur Oberliga, auf wen sie in der neuen Spielzeit treffen werden.

Die Frauen von Westfalia Kinderhaus haben den Sprung in die Bezirksliga geschafft und werden fortan in Staffel 6 an den Start gehen. Die Landesliga-Aufsteiger BW Aasee und Borussia Münster rücken in Staffel 3, wo GW Amelsbüren, Wacker Mecklenbeck II und der SC Gremmendorf warten.

Wolbecks Hoffnung erfüllt sich nicht

Die zweite Männer-Mannschaft von Westfalia Kinderhaus meisterte ebenfalls den Aufstieg in die Bezirksliga und tritt in Staffel 12 an. Gegner dort sind BW Aasee, GW Gelmer und der SC Münster 08. Borussia Münster musste den bitteren Gang von der Landesliga eine Etage nach unten antreten und wurde ebenfalls in die Bezirksliga 12 eingruppiert. Einziger Münster-Club in Staffel 7 bleibt der VfL Wolbeck.

Der Club hatte einen Antrag auf Wechsel in die „12“ gestellt. „Wir wollten da rein“, bestätigt Trainer Kolja Zeugner auf Anfrage. Doch als der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Donnerstag um Punkt 12 Uhr die Staffeleinteilungen für die Spielzeit 2022/2023 online stellte, blieb für die Wolbecker alles beim alten.

Concordia Albachten geht das Abenteuer Landesliga in Staffel 4 an, wo es zum Stadtvergleich mit dem BSV Roxel kommt. Genau wie Albachten buchte der 1. FC Gievenbeck das Ticket für die nächsthöhere Klasse - in diesem Fall das von der Westfalen- in die Oberliga. Dort kommt es zum Derby mit Preußen Münster II.

Staffelleiter Reinhold Spohn hat den Spielplan auch bereits erstellt. Preußen II (beim TuS Erndtebrück) und Aufsteiger Gievenbeck (bei der TSG Sprockhövel) starten am 14. August jeweils auswärts. Eine Woche später trifft Gievenbeck daheim auf den Delbrücker SC, die Preußen spielen gegen die SpVg. Vreden. Im ersten Derby am 9. Oktober hat der SCP Heimrecht.

