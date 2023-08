Versteht das Gehirn, dass mit „Spieler“ und „Trainer“ alle gemeint sind?

„Player of the Match“: Das englische Wort für Spieler spricht explizit alle an – ganz im Gegensatz zum deutschen Begriff, findet Kolumnistin Anna Steckel (rundes Bild).

Eine App erinnert mich an das Training am Abend. Kurz mal gucken, wie viele dabei sind: 16 Spieler. Ich bin irritiert. Wo kann ich hier die Einstellungen ändern? In den Einstellungen wird mir meine Rolle in der App angezeigt: „Trainer“. Wieder Irritation. Immerhin habe ich damit die Befugnis, alle Einstellungen in dieser App zu ändern. Nach ein paar Minuten die Erkenntnis: Eine Änderung der Anzeige in Spieler*innen ist nicht möglich.

Wie war das noch mal mit dem generischen Maskulinum? Achso, das meint alle, unabhängig vom Geschlecht. DER Mensch meint ja auch alle. Genauso wie DIE Person. Blöd nur, dass in der deutschen Sprache das neutrale generische Maskulinum „Spieler“ deckungsgleich ist mit dem Begriff für männliche Personen. Da sage ich auch „Spieler“. Woher weiß ich nun, ob die neutrale Version gemeint ist und ich damit angesprochen bin oder explizit nur männliche Personen gemeint sind? Soll ich mich einfach immer angesprochen fühlen?

Erst vor kurzem sind bei mir neue Bücher über Fußball angekommen. In allen wird von „Spielern“ gesprochen. Mein Störgefühl bleibt. Selbst wenn ich bewusst das neutrale generische Maskulinum verwende und alle meine, versteht unser Gehirn das auch so? Also mein Gehirn nicht. Zumindest nicht im Kontext Fußball und bei dem Begriff „Spieler“.

Es hilft aus meiner Sicht nicht, wenn die Nachrichten und Bücher nach den Regeln der Sprache ordnungsgemäß verfasst sind, wenn die Nachricht „Es sind alle gemeint“ nicht bei den empfangenden Personen ankommt. Und wenn wir die Sprache dazu einsetzen können, mehr Menschen einzuladen und anzusprechen, dann sollten wir das nutzen und sie entsprechend anpassen.

*Anna Steckel (35) spielte einst für den Hamburger SV, absolvierte zwischen 2004 und 2006 auch neun Bundesliga-Spiele für den Verein. Heute coacht sie gemeinsam mit Kolja Steinrötter die Landesliga-Frauen von BW Aasee, war bei dem Club zuvor Co-Trainerin der Bezirksliga-Männer. Steckel begleitet die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für unsere Redaktion als Kolumnistin. In ihrem zweiten Beitrag beschäftigt sie sich mit dem Thema Sprache – und einem Störgefühl beim Begriff „Spieler“.