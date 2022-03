Geballte Weltklasse: TC Union spielt mit Verdasco, Mahut und Sela

Münster

„Wir kommen nicht, um nur in der Liga zu bleiben“, sagte Bastian Kötter nach dem Aufstieg des TC Union in die Herren-30-Bundesliga - und ließ seinen Worten Taten folgen. Für die kommende Saison hat der Macher und Geldgeber des TCU ein Starensemble an die Steinfurter Straße gelotst.

Von Henner Henning