Gefährdete Borussia und den BSV Roxel eint die Personalnot

Das jüngste Resultat ließ Übles befürchten. 0:6 im Test beim Bezirksligisten TuS Freckenhorst – da gingen automatisch alle Alarmglocken bei Borussia Münster an. „Natürlich tat das weh. Aber etwas genauer hinschauen muss man schon“, sagt Trainer Yannick Bauer. Der Gastgeber ist ambitioniert und hervorragend besetzt, dazu kamen beim Landesligisten mal wieder die fast obligatorischen Personalsorgen. Kurzfristig meldeten sich wieder Spieler ab, die Kontakt zu Corona-Positiven hatten. „Wir haben uns drauf geeinigt, vorsichtig zu sein, auch wenn keine Quarantäne angeordnet ist“, sagt der Coach. Dann zog sich Wilko Schmidt auch noch einen Bänderriss zu, der Gast probierte nach dem deutlichen Rückstand noch einiges aus. Und so kam viel zusammen an diesem Tag.

Am Saisonende übernimmt Hupe

Die häufigen Ausfälle allerdings waren in der gesamten Hinrunde ein Problem. „Die Liste ist beängstigend. Ich habe 13 fitte Spieler, fünf auf der Kippe und zwölf, die nicht dabei sind“, sagt Bauer mit Blick auf das erste Spiel nach der Winterpause gegen den SV Dorsten-Hardt am Sonntag. Richtig langfristig muss keiner passen. „Aber ich dachte schon die ganze Hinrunde, dass wir ja in ein, zwei Wochen wieder fast vollständig sind – und dann kam immer wieder was dazwischen. Das muss also aus dem Kopf“, sagt Bauer, der am Saisonende zum SC Greven 09 geht und an seinen Schützling Henry Hupe übergibt. Für den 32-Jährigen kein Problem: „Es sind einwandfreie Jungs, wir haben viel zusammen durchgestanden – und alle wollen ja weiter Landesliga spielen.“

Ein Vorteil könnten die beiden Heimspiele auf Kunstrasen gleich zu Beginn gegen Dorsten und Borken sein. „Die Mannschaft ist stark genug für den Klassenerhalt“, sagt Bauer, der drei Punkte zum rettenden Ufer wettmachen muss. „Das haben wir in den ersten 15 Partien aber auch gesagt – und dann kam viel Pech rein. Wir werden auf jeden Fall alles dransetzen drinzubleiben.“

„ »Ich habe das noch nie so erlebt.« “ Oliver Logermann

Tabellarisch haben die Borussen und der Dritte BSV Roxel wenig gemeinsam. Allerdings eint die Stadtrivalen die lange Verletztenliste. An der Tilbecker Straße kreuzten in dieser Woche gerade mal neun Akteure zum Training auf. Co-Trainer Manuel Andrick (34) und der Sportliche Leiter Aljoscha Groß (32) sind schon fest eingeplant, obwohl sie längst nicht mehr aktiv waren. „Ich habe das noch nie so erlebt“, sagt Trainer Oliver Logermann (37), der nur wegen seiner Schulterblessur nicht selbst mitmischt.

Zwölf Spieler sind zum Auftakt bei Westfalia Gemen nicht da. Auch der zweite Gegner, der TuS Haltern II, steht auf einem Abstiegsplatz. „Vielleicht holen wir ja was mit unserer Rumpftruppe“, sagt der Coach. „Unsere Testspiele waren ganz gut. Aber im Moment bin ich froh, dass wir schon viele Punkte haben.“ Was ist also noch drin für die Kleeblätter? Platz eins (IG Bönen) und auch zwei (SG Bockum-Hövel) sind weit weg, sechs Zähler sind es bereits zum Relegationsrang. „Klar, wäre es schön, da noch mal einzugreifen. Aber das ist Träumerei. Irgendwo in den Top fünf zu landen, ist schon okay“, so Logermann.