„Gegen den Trend“ – GC Tinnen wird 30 und wächst trotz der Pandemie

Am Wochenende wurden in Tinnen die neuen Clubmeister gekürt. Wobei in den offenen Klassen „neu“ nicht ganz richtig ist. Mia Recker bei den Damen und Fabian Büring bei den Herren verteidigten ihre Titel. Recker siegte nach Spielen von 86, 86 und 88 Schlägen mit vier Schlägen Vorsprung vor Maria Bertelsmann mit 264 Schlägen, lag dabei von Runde eins an in Führung. Ein Start-Ziel-Sieg war es für Büring nicht. Nach der ersten Runde lag Johannes Clausing mit 77 Schlägen vorne, Büring war einen Schlag dahinter. Dann übernahm er die Führung – mit 233 Schlägen war es am Ende eine deutliche Angelegenheit vor dem zweitplatzierten Frederik Schütter (245 Schläge). Deutlich enger ging es da teilweise in den Altersklassen zu. Frederik Aßmus siegte mit 175 Schlägen hauchdünn vor Ben Meyer, neuer Meister in der AK 65 ist Frank Schröter (173 Schläge), in der AK 50 Dr. Jens Tomas (161 Schläge). In der AK 50/65 der Damen siegte souverän Anne Clausing.