Gekommen um zu bleiben? Wie der FCG den dritten Wiederabstieg bekämpft

Dreimal ist der 1. FC Gievenbeck in die Oberliga Westfalen aufgestiegen, zweimal ging es geradewegs wieder runter. Gegen diesen Trend wollen Tormann Nico Eschhaus und Co. mehr denn je in der Rückrunde ankämpfen.

Juni 2022. Das Aufstiegsspiel gegen die TuS Hordel beschert dem 1. FC Gievenbeck im schmucken Sportpark eine Hammerkulisse von knapp 1300 Besucherinnen und Besuchern. Eine gehörige Portion Extramotivation für die Jungs von Trainer Florian Reckels, die ihre Fans für den Gang ins Stadion mit einem sehenswerten Auftritt belohnen – das 3:1 katapultiert sie aus der Westfalenliga schnurstracks in die Oberliga Westfalen. Aller guten Dinge sind? Drei!

„Gekommen, um zu bleiben – wir gehen nicht mehr weg.“ So heißt es in einem Song der deutschen Pop-Rock-Band „Wir sind Helden“ um die charismatische Singer-Songwriterin und Frontfrau Judith Holofernes. Wunschdenken? Oder die ultimative Herausforderung schlechthin? „Wir würden uns schon liebend gerne dort etablieren“, gesteht Nico Eschhaus, die Nummer eins zwischen den Pfosten. Zusammen mit Christian Keil und Nils Heubrock hat er alle drei euphorischen Auf- und die beiden sofortigen leidvollen Abstiege miterlebt. In die gleiche Kerbe schlägt Stefan Grädler, Kaufmännischer Leiter beim Vorzeigeclub in Münsters Westen. „Auch wenn unsere Möglichkeiten beschränkt sind, möchten wir auf Dauer eine Rolle in der fünften Liga spielen.“

FCG will sich besser platzieren in Münster

Grädler, lange bei den Preußen in diversen Funktionen tätig und mit RW Ahlen als Manager Aufsteiger in die 2. Liga, ist seit jeher auch ein Visionär mit guten Ideen. Er hat in seiner Gievenbecker Amtszeit viel bewegt – und denkt schon wieder weiter. „Wir müssen den Verein besser in der Stadt platzieren“, sagt der 59-Jährige. Und verweist auf die aktuellen Zuschauerzahlen. 196 im Schnitt – das sind nicht wesentlich mehr als in der Westfalenliga. „Das Aufstiegsspiel zeigt, was möglich ist“, so Grädler. Der weiß, dass die Hütte nicht immer gänzlich so voll sein wird, aber ein paar mehr Gäste dürften es denn schon sein. Ein gutes Marketing-Konzept könnte da mittelfristig und strategisch dienlich sein, glaubt er.

Genau wie der Erhalt der Oberliga. Aktuell stehen die Gievenbecker mit 17 Punkten noch über dem Strich. Wer sich die Mühe macht, nach dem letzten Sieg zu suchen, braucht etwas Muße. Mehr als vier Monate ist das her, am 16. Oktober wurde die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:1 auf die Heimreise geschickt. 15 Punkte und Rang sieben wies die Tabelle damals nach dem zehnten Spieltag aus. Seither gab es nur beim 2:2 gegen die Sportfreunde Lotte und beim torlosen Remis in Delbrück vor 14 Tagen Zählbares. Nun kommt am Sonntag Victoria Clarholz (15 Uhr). „Höchste Zeit, den Schalter umzulegen“, sagt Eschhaus.

Knackpunkt zweite Halbzeit

Der Schnapper hat mal ein wenig in seiner freien Zeit in den Online-Statistiken gestöbert und Erstaunliches festgestellt. Laut transfermarkt.de wird der FCG in der Tabelle nach den ersten 45 Minuten auf Rang sechs geführt – mit 28 Punkten und nur zehn Gegentoren. Gänzlich anders verhält es sich mit dem zweiten Abschnitt, und der ist ja viel entscheidender. Vorletzter mit 18 Punkten, 22-mal schepperte es im Gebälk. Gruselig. „Wir müssen über 90 Minuten die Konzentration hochhalten, das scheint uns nur bedingt zu gelingen“, so Eschhaus.

Noch ist Zeit genug, das Unheil in Form der dritten sofortigen Westfalenliga-Rückkehr abzuwenden. In der Spielzeit 2012/13 war der Drops im Februar nach 19 Spieltagen zwar nicht gelutscht, aber der Abstieg als Schlusslicht kaum abzuwenden. Nur zwei Siege gegen Ennepetal (3:1) und beim SC Roland (1:0) waren insgesamt zu wenig, um der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Und in der Saison 2018/19 hatte Gievenbeck als 14. mit 21 Punkten noch alle Möglichkeiten. Allerdings holte die Truppe mit Ex-Coach Benjamin Heeke nur noch beim 2:0 gegen den FC Brünninghausen einen Dreier – als Letzter ging es nach 34 Spielen ähnlich abgeschlagen wie ein paar Jahre zuvor wieder runter.

Grädler: „Die Qualität ist da“

Gekommen, um zu bleiben. Der 1. FC Gievenbeck hat alles selbst in der Hand. „Die Qualität ist da“, sagt Grädler. Und möglicherweise in der zweiten Saisonhälfte auch das nötige Quäntchen Glück. Dann können sich Eschhaus und Co. den Blick auf den Tabellenkeller sparen. Selbst dann, wenn unmittelbare Konkurrenten wie Erndtebrück oder Ennepetal einen ähnlich guten Lauf hätten wie in den zurückliegenden Wochen.