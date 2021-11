Gievenbeck siegt 7:1 in Rinkerode

Münster

Mit einem souveränen 7:1-Erfolg beim SV Rinkerode hat sich Westfalenligist 1. FC Gievenbeck am Donnerstagabend für das Halbfinale des Fußball-Kreispokal qualifiziert. In der Vorschlussrunde tritt er am 7. April kommenden Jahres beim VfL Senden an.

-wis-