Als Gievenbeck mit Detlef Hunsche vom Gastgeber zum Titelverteidiger wurde

Detlef Hunsche schüttelt Hände bei einem seiner raren Auftritte auf dem Hallenparkett und überhaupt am Ball: Der 55-Jährige hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Der Mann hat zweifellos etwas von seinem Schrecken eingebüßt. Einst konnte in Münster kaum jemand den ruhenden Ball so effektiv in Bewegung bringen und den rollenden Ball so präzise dirigieren wie Detlef Hunsche – inzwischen begegnet man dem 55-Jährigen nur noch ohne Ball.