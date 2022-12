Ginkel erreicht Halbfinale – und muss nun gegen den Titelverteidiger ran

Am Freitag wird es ernst für Oliver Ginkel vom Boxzentrum Münster. In Rostock kämpft er um den Einzug ins Finale gegen Silvio Schierle (Saalfeld) – und das ist der amtierende Deutsche Meister. Doch er ist nicht der einzige Aktive aus Münster, der noch im Rennen ist.

Boxen: DM in Rostock

Oliver Ginkel ist als einer von drei Athleten des Boxzentrums Münster noch im Rennen bei den Deutschen Meisterschaften der Eliteboxer. Er gewann in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm seinen Viertelfinalkampf gegen Georgy Gubeladze (Traktor Schwerin) und kämpft nun um den Einzug ins Finale gegen Silvio Schierle (Saalfeld) – und das ist der amtierende Deutsche Meister.

Sein Halbfinale im Superschwergewicht verlor Ali Dakroub (über 92 Kilogramm) gegen Emanuel Odiase (BSL Seelze), der bereits bei den Profis gekämpft hat, nun aber wieder ins olympische Boxen zurückgekehrt ist. Es war der erste Kampf des Münsteraners, im kleinen Starterfeld hatte ­Dakroub damit bereits DM-Bronze sicher. Beide Herren-Finals werden am Samstag ausgetragen. Bei den Frauen bestreitet Suada Ibraimovski in der Klasse bis 48 Kilogramm schon am Freitag bereits das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Gegnerin ist Farah Yousef (Itzehoe). Ausgeschieden sind aus dem Boxstall vom Schifffahrter Damm bereits Zalgai Laghmani und Michael Siemens.