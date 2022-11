Gockel sichert dem TuS Hiltrup einen Punkt

So richtig zufrieden war Marcel Stöppel noch nicht. Doch das 2:2 als Gast des SV Mesum bewertete auch der Trainer des TuS Hiltrup nach vier Niederlagen in Summe als positiv. Unnötige Schnitzer kosteten die Münsteraner zwei Punkte. „Das Ergebnis geht aber in Ordnung“, so Stöppel.

Der TuS hatte den besseren Start und ging in der 18. Minute auch folgerichtig in Führung. Nach Doppelpass mit Stan Schubert vollendete Akil Cömcu überlegt zum 1:0. Ein Ballverlust von Torhüter Romain Böcker bescherte Mesum den glücklichen Ausgleich durch Christopher Strotmann (30.). Auch nach dem Seitenwechsel verteidigte Hiltrup grundsätzlich souverän und kombinierte gut. Doch wieder schlich sich der Schlendrian ein. Erneut verlor der TuS – diesmal im Mittelfeld – die Kugel. Marvin Egbers zog Nutzen daraus und brachte den Hausherren mit 2:1 in Führung (64.).

Danach stemmten sich die Gäste entschlossen gegen die drohende Niederlage. Und sie wurden belohnt. Nach 78 Minuten gelang Alexander Gockel der 2:2-Ausgleich. „Beide Mannschaften hatten noch Chancen. Das Unentschieden ist am Ende gerecht“, konstatierte Stöppel.

TuS: Böcker – Krieger, Kisker, Kilinc, Finkelmann – Mladenovic (67. Stegt), Gockel, Cömcü, Johannknecht (90. Pannucci) – Schubert (77. Schwick), de Angelis (90. Revermann)