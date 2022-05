Gold und Vereinsrekord: Lömke und Schürmann lassen SGS jubeln

Schwimmen: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin

Münster

Was für ein erster Tag für die SGS bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Am Dienstag startete Top-Talent Falk Lömke direkt mit einer Goldmedaille und verteidigte seinen Titel. Aber Auch Lion Telmo Schürmann überraschte mit Rekordzeit.

Von Camillo von Ketteler