Greufe und Herden überragen: Titel und Bestzeiten für LG Brillux

Bei den Westfälischen Meisterschaften hat Markus Greufe die Konkurrenz schon einmal abgehängt, ab sofort muss sich der Sprinter der LG Brillux Münster neue Gegner und Herausforderungen suchen – beispielsweise am 12. Februar beim international besetzten PSD-Bank-Indoor-Meeting in Dortmund oder 14 Tage später bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig. Beide Termine sind fix gebucht und bestätigt für den 26-Jährigen aus Hiltrup, der seit diesem Samstag als amtierender Westfalenmeister auf Reisen geht. Allemal ein ehrenwerter Titel, der aber noch an Wert gewinnt beim Blick auf die zugehörige Siegerzeit: In 6,70 Sekunden stellte Greufe nicht nur eine neue persönliche Bestzeit auf und verewigte sich in der Rekordliste des Kreises, sondern stürmte in der nationalen Bestenliste auf Rang drei vor. „Das ist schon stark“, bestätigt sein stolzer Trainer Lars Goldbeck. Mit dieser Vorleistung hat sich Greufe allerdings auch um seine Außenseiterposition bei den ersten nationalen Einzelmeisterschaften gebracht. „Die vom DLV haben ihn jetzt schon auf dem Zettel“, so Goldbeck, der seinem Schützling ein Mitspracherecht bei der Medaillenvergabe einräumt. „Jetzt möchte ich natürlich unter 6,70 Sekunden bleiben, aber ich weiß, dass die Luft immer dünner wird“, sagte Greufe nach seinem Sieg.

Ein Highlight jagt das andere

Der Sprinter war allerdings bei den Westfälischen Meisterschaften am Wochenende nur eins von zahlreichen brandheißen Eisen in Reihen der LG Brillux. Teamkamerad Luka Herden landeten im 60-Meter-Finale nur sieben Hundertstel hinter Greufe auf dem Silberrang und sicherte sich am Sonntag mit 7,25 Metern den Titel in seiner Kerndisziplin, dem Weitsprung. Eine Weite, die in Westfalen spitze, aber im nationalen Vergleich und gemessen an den eigenen Ansprüchen noch durchaus ausbaufähig ist. „Die Geschwindigkeit ist da und sie ist super“, bescheinigt Goldbeck Herden die optimale Beschleunigung, „aber die muss er auch am Brett halten.“ Daran hapert es noch. Will Herden bei den Aktiven in Leipzig um Medaillen mitspringen, dann muss es noch fast einen halben Meter weitergehen. Seine persönliche Bestweite liegt bei 7,62 Metern, gesprungen im Jahr 2020. Ausbaureserve sei vorhanden, ist sich der Trainer sicher. „Wir warten, dass der Knoten platzt, dazu bracht es Zeit, Training und Wettkämpfe.“ All das soll Herden jetzt bekommen – „und dabei nicht verkrampfen, aber das kriegt er hin“, so Goldbeck.

Top-Leistungen von Silas Zahlten und Nele Sietmann

Verlass war einmal mehr auch auf Silas Zahlten, der am Sonntag U-20-Westfalenmeister über 3000 Meter wurde (8,46,90 Minuten), nachdem er am Samstag bereits Rang zwei über 800 Meter (1:55,49) vorgelegt hatte. Beide Zeiten katapultieren den Münsteraner in die Top fünf seiner Altersklasse bundesweit. Da findet sieh auch Nele Sietmann wieder, die über 800 Meter in 2:12,41 Minuten nicht nur unglaubliche zwölf Sekunden vor der Vizemeisterin ins Ziel stürmte, sondern als U-18-Läuferin bundesweit Platz drei der U-20-Rangliste belegt.

Peshev und Sundermann zeitgleich

Einen Titel als Einstandsgeschenk bescherte auch 400-Meter-Läufer Silyan Peshev seinem neuen Club. Seit vergangenem Jahr startet er für die LG Brillux und sicherte sich jetzt seinen ersten Titel in 50,04 Sekunden. Bei den Deutschen Meisterschaften darf der Student aus Bulgarien allerdings nicht starten. Exakt die gleiche Zeit wurde für Bastian Sundermann gestoppt: Platz zwei bei der U 20 – und plötzlich aussichtsreich im Rennen bei der U-20-DM in Sindelfingen.

Treppchenplätze am laufenden Band

Gold und Silber sicherte sich U-20-Athlet Leonard Horstmann als Sieger im Dreisprung (13,73 Meter) und mit Platz zwei im Weitsprung (6,39 Meter). Marco Sietmann belegte über 800 Meter bei den Aktiven in 1:55,69 Minuten Rang zwei. Silber sicherte sich auch Fiona Wildemann über 60 Meter Hürden der U 20 in starken 8,85 Sekunden und war auch ohne Hürden als Fünfte schnell unterwegs. Über 800 Meter im überschaubaren Zwei-Läuferinnen-Feld der U 20 siegte Emma Wöhrmann vor Vereinskameradin Leonie Kruse. Maja Huesmann gewann in dieser Altersklasse den Dreisprung. Den weitesten Satz bei der U 18 machte Justus Lakemper. Eindrucksvoll auch der Staffelerfolg über 4x200 Meter der Juniorinnen. Im ­U-20-Feld knackten die vier U-18-Athletinnen der LG, Huesmann, Fiona Wildemann, Liv Patterson und Franziska Lupfer in 1:45,06 Minuten die DM-Norm.

Wettkämpfe im Wochenrhythmus

Cheftrainer Jörg Riethues war mit der Ausbeute seiner 40 Athleten und Athletinnen hoch zufrieden und verspricht weitere Großtaten in der Saison, die jetzt im Wochenrhythmus neue Wettkämpfe zu bieten hat. „Darüber freuen wir uns sehr, und da wird noch einiges zu berichten sein.“