Große Chance für Carlotta Schünemann vom Boxzentrum in Montenegro

Die Verschiebung der U-19-EM kam Carlotta Schünemann entgegen. Im vergangenen Jahr wäre die 17-Jährige vom Boxzentrum Münster wohl nicht qualifiziert gewesen. Jetzt ist sie im montenegrinischen Budva dabei und will vor allem Erfahrungen sammeln.

Haben die Vorbereitung auf die WM in Montenegro abgeschlossen: Carlotta Schünemann und Trainer Farid Vatanparast.

Aus den Herbstferien wird nichts für Carlotta Schünemann. Obwohl – Budva, Badeort am Mittelmeer in Montenegro, kann auch jetzt noch ganz schön sein. Doch die 17-Jährige hat ein anderes Ziel. Am Donnerstag ist sie mit der Delegation des Deutschen Boxverbands zur U-19-EM aufgebrochen. Die Titelkämpfe finden mit einjähriger Verspätung statt – das ist gut für die Aktive vom Boxzentrum Münster.

2020 hätte es vermutlich nicht zur Qualifikation gereicht, jetzt aber ist sie Deutsche Meisterin in der U-19-Klasse bis 70 Kilogramm. Zwar hat sie erst sechs Kämpfe bestritten, aber Bundestrainer Andreas Schulze setzt auf die angehende Abiturientin vom Gymnasium Mauritz. Vereinscoach Farid Vatanparast ist von ihr überzeugt. Die Einstellung zum Training sei top, sie sei wäre zudem zielstrebig, sauge die technisch-taktischen Anweisungen förmlich auf und trotz der geringen Erfahrung verfüge sie über den richtigen Instinkt im Ring.

Russische Routine

Schünemann trifft vor allem auf Kämpferinnen aus Russland, die ihr die Routine voraushaben. „Das ist ihr erstes internationales Turnier“, sagt Vatanparast. Er erwartet keine Wunderdinge. Wichtig sei es, Wettkampfluft zu schnuppern und sich an die Abläufe bei solchen Großevents zu gewöhnen.

Vatanparast weiß, dass zuletzt ein vernünftiger Wettkampfplan nahezu unmöglich war. In den wenigen Duellen musste Schünemann häufiger gegen ältere Kämpferinnen antreten oder in die nächsthöhere Gewichtsklasse aufsteigen, um überhaupt boxen zu können. Mit schwierigen Umständen hat die 17-Jährige also gelernt umzugehen. Die EM und das Trainingscamp zuvor sollen wichtige Erfahrungen sein.