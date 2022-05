GW Amelsbüren feiert Rückkehr ins Oberhaus

Auf lokaler Ebene ist GW Amelsbüren schon so etwas wie ein Traditionsverein. Nun kehrt der Club nach acht Jahren in die Kreisliga A zurück. Derweil geht dort der Abstiegskampf in seine heiße Phase. Zwei zweiten Mannschaften droht der Absturz.

Die Zeit der Entscheidungen in den Kreisligen naht. Hier und da wurden auch schon Fakten geschaffen. So steht GW Amelsbüren als Aufsteiger aus der Kreisliga B3 fest. Das 4:1 gegen den ärgsten Verfolger FC Nordkirchen war der 23. Sieg im 24. Spiel. 2014 war der Club im Zuge der Ligenreform abgestiegen. Nach acht Jahren im Unterhaus kehrt GWA nun zurück. Der Titel war eine eindeutige Sache. Westfalia Kinderhaus III und GW Westkirchen dürften dann in den nächsten Wochen folgen.

Heiß her geht es auch im Rennen um den Klassenerhalt. In der Staffel 3 brachte der TuS Saxonia Münster seinen Vorsprung bei Eintracht Münster nicht über die Bühne, hielt mit dem 1:1 aber BG Gimbte auf Distanz und kann dank des Rückzugs des TuS Altenberge II als Vorletzter weiter auf die Rettung hoffen.

Für Aasee II und Wolbeck II wirds ernst

Die wird in der Kreisliga A2 für den VfL Wolbeck II (0:7 bei Fast-Meister Warendorfer SU) und BW Aasee II (0:8 gegen Wacker Mecklenbeck) immer schwerer. Beide liegen bei 14 Punkten, die Blau-Weißen haben immerhin noch zwei Spiele, Wolbeck nur noch eins, am nächsten Sonntag gegen BW Ottmarsbocholt. Von hinten drängt mit nun 13 Zählern aber auch Schlusslicht Davaria Davensberg nach dem 0:0 beim nun gesicherten TuS Hiltrup II. Aasee kann zu Hause einen riesigen Schritt machen gegen GW Albersloh, am letzten Spieltag geht es zum SV Herbern II.