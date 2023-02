„Habe immer davon geträumt“: Lassotta ist bereit für sein Profidebüt

Am kommenden Samstag wird für Dariusz Lassotta ein großer Traum war. Das Schwergewicht aus dem Boxzentrum Münster feiert in Berlin sein Profidebüt in der Klasse bis 90,7 Kilogramm. Nicht nur dadurch wird klar – Lasotta macht Nägel mit Köpfen.

2023 – ein äußerst bewegendes Jahr für Dariusz Lassotta. Am Samstag feiert das Schwergewicht aus dem Boxzentrum Münster sein Profidebüt in Berlin gegen den Polen Patryk Polasik in der Klasse bis 90,7 Kilogramm. Begleitet wird er von seinem Trainer Anatoli Pous, der ihn daheim in Lünen sorgsam auf die Premiere vorbereitet hat. Und von Jenin Heck, U-22-Europameisterin im Leichtgewicht (bis 60 Kilogramm) – seiner Freundin. Die beiden möchten noch in diesem Jahr heiraten. Lassotta macht Nägel mit Köpfen.

So entschlossen er in seinem Privatleben ist, so beherzt will er auch im Ring des Agon-Sportparks der Bundeshauptstadt zu Werke gehen. „Ich fühle mich topfit“, sagt der 24-Jährige. Und verrät: „Ich habe immer davon geträumt, Berufsboxer zu sein. Jetzt steht der Tag unmittelbar bevor. Großartig.“

Noch 900 Gramm zu viel

91,6 Kilogramm spuckt die Waage am Dienstagvormittag aus. 900 Gramm zu viel. Lassotta, viele Monate die Nummer eins des deutschen Boxsportverbands im Cruisergewicht, muss sich noch etwas strecken. Alles machbar.

In den vergangenen Wochen hat er vorwiegend im Boxzentrum Lünen, dem er als Sportdirektor vorsteht, zusammen mit Trainer Pous und seinem Kumpel Patrick Walfort vom Stützpunkt in Münster als Sparringspartner gearbeitet. Viel Schweiß ist geflossen. Jetzt geht es in den letzten Tagen an den Feinschliff, Distanz- und Schattenboxen sollen den jungen Mann bis zum Kampf bei Laune halten.

Sein Gegner ist Lassotta egal

Am Donnerstag startet er durch gen Berlin. Kontrahent Polasik hat immerhin schon sieben Kämpfe als Profi bestritten, ist 29 Jahre alt, erfahren. „Das alles spielt für mich keine Rolle“, sagt Lassotta. „Ich habe Ziele. Trainiere ich hart. Da ist es egal, wie der Gegner heißt.“

Heimtrainer Engin Bereketoglu wird nicht dabei sein können. Sein Schützling wird ihm zeitnah berichten. „Er kann alles erreichen“, sagt Bereketoglu.