Handballer in Roxel und Hiltrup geraten ohne ihre Sportstätten in die Bredouille

In Roxel und Hiltrup sind Sporthallen aufgrund der Unterbringung ukrainischer Geflüchteter für mehrere Vereine nicht mehr zugänglich. Auf unbestimmte Zeiten. Besonders Handballer sind betroffen. Die Clubs zeigen Verständnis – und erwarten doch schnelle Lösungen.

Die alte Sporthalle an der Tilbecker Straße mussten die Roxeler Handballer bereits räumen.

Eine Sache ist allen Beteiligten wichtig. Dass für die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten alle Register gezogen und auch Sporthallen genutzt werden, möchte niemand kritisieren. „Die humanitäre Verantwortung steht ja außerhalb jeder Diskussion“, sagt etwa Andreas Helftewes, der die Handballerinnen des BSV Roxel trainiert. Der Stadtteilclub ist besonders hart getroffen. Erst wurde in der Vorwoche die alte Halle an der Tilbecker Straße geschlossen, ab Mittwoch wird auch die Dreifachhalle als Notunterkunft hergerichtet. „Logistische und personelle Gründe“ führt die Stadt an. Besonders die Versorgungsmöglichkeiten sind relevant.