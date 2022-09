Hartmann souverän ins Finale, Thiemann dreht Ehrenrunde

Die Konkurrenz der Herren-Sonderklasse begann mit einem Paukenschlag – und endete letztlich doch mit einer Finalpaarung, die im Vorfeld viele so erwartet hatten. Am Ende erreichte Seriensieger Michael Thiemann (SV 91) doch noch das Endspiel.

Die Konkurrenz der Herren-Sonderklasse begann mit einem Paukenschlag – und endete letztlich doch mit einer Finalpaarung, die im Vorfeld viele so erwartet hatten. Seriensieger Michael Thiemann (SV 91) verlor am lange verregneten Samstag überraschend sein Auftaktspiel gegen Marius Bruun (SVSH), drehte in der Verlierer- eine erfolgreiche Ehrenrunde und erreichte doch noch das Endspiel. In dem trifft er auf Lars Hartmann (SV 91), der sich souverän für den Finaltag am 24. September qualifizierte.

Hartmann, zuletzt dreimal Dritter bei den Stadtis und in diesem Jahr an Position zwei gesetzt, geriet in seinen Partien gegen Pascal Chromik (vereinslos), Hendrik Bertling (SV 91), Timo Höppner sowie Stefan Tiesmeyer (beide SVSH) nie an den Rande einer Niederlage und gab im Schnitt nur 10,5 Punkte pro Satz ab.

Deutlich mehr Mühe hatte da schon Thiemann, der nach dem 19:21, 13:21 gegen Bruun dann in der Verliererrunde Schritt für Schritt zu seiner Form fand. Marc Brischke (SVSH) und Bertling bezwang die Nummer eins der Setzliste glatt, Bruun – er hatte auf der Gewinnerseite zuvor gegen Tiesmeyer verloren – musste beim Wiedersehen angeschlagen aufgeben. Mit Erfolgen gegen Timo Höppner (SVSH) und Tiesmeyer (12:21, 21:13, 21:12) wahrte Thiemann die Chance auf seinen fünften Titel in Serie – und seinen elften insgesamt. So blieben mit Thiemann und Hartmann sowie dem drittplatzierten Tiesmeyer sowie dem viertplatzierten Höppner die Top vier der Setzliste am Ende unter sich.

Favoritensiege gab es auch in den drei weiteren Konkurrenzen, die am Sonntag ausgetragen wurden. So bestreiten das Finale im Damen-Doppel die beiden Top-Duos Stephanie Höppner/Jule Gey (SVSH/vereinslos) und Franziska Schulze Köhling/Karla Sundrup (vereinslos), im Doppel der Herren 60 ließen Gerd Theisen/Manfred Arndt, die auf Stephan Kriwet/Martin Holstiege (alle SVSH) treffen, nichts anbrennen. Ebenfalls ohne Satzverlust blieben bei den Herren 45 Martin Lange/Martin Theisen (SV91/SVSH), die am 24. September gegen das Überraschungsduo Thomas Gerwing/Christian Ludwig (THC/SVSH) um den Titel spielen.