Haverland lässt Westfalia Kinderhaus in Nottuln jubeln

Münster

So geht´s: Der Wochenendausflug zu GW Nottuln war am Wahlsonntag zweifellos die richtige Wahl für Fans von Westfalia Kinderhaus. In den Baumbergen gab es einen 1:0-Auswärtssieg der Westfalia zu bejubeln – und die perfekte Einstimmung auf das Derby am kommenden Wochenende gegen den TuS Hiltrup.

Von Wilfried Sprenger