Hiltrup bleibt weiter ohne Dreier, ist gegen Peckeloh aber noch im Glück

Das sieht verdammt stark nach einem Fehlstart aus: Der TuS Hiltrup behielt beim 1:1 (1:1) gegen den SC Peckeloh zwar einen Punkt zu Hause, doch von den nun vier Westfalenliga-Spielen haben die Münsteraner bei drei Unentschieden noch keines gewonnen. Zur Wahrheit gehört zudem: Die Gäste waren überlegen und hätten mindestens ein Tor mehr erzielen müssen. Auch TuS-Trainer Christian Hebbeler musste nach dem Spiel zugeben: „Wir waren schlechter als Peckeloh.“

Zu Beginn der Partie versuchten die Hausherren, das Spiel flach zu eröffnen – doch darauf hatten die Gäste gar keine Lust. Extrem aggressiv pressten sie und konnten den Ball ein ums andere mal gewinnen. Als sich Hiltrup dann doch einmal hinten heraus spielen konnte, klingelte es allerdings sofort: Edgar Krieger flankte in den Strafraum, Akil Cömcü köpfte in die Maschen (12.).

Peckeloh startet Sturmlauf nach der Pause



Nur eine Minute später wäre der Rückstand dann beinahe sofort wieder egalisiert worden. Nach einer Kopfballverlängerung war Peckeloh-Stürmer Tim Mannek komplett alleine vor Romain Böcker, doch schoss diesen nur an. Die Marschrichtung blieb allerdings die gleiche: Hiltrups Versuche eines ruhigen Spielaufbaus scheiterten, der SC Peckeloh blieb bissig. Gerrit Weinreich war es schließlich, der den verdienten Ausgleich markierte. Der Mittelfeldmann traf mit einem schönen Schuss aus der Distanz (23.) Unterm Strich also eine erste Hälfte, mit der Hiltrup nicht so richtig zufrieden sein konnte. „Spielerisch ist es uns nicht gelungen für Gefahr zu sorgen, wir haben einige Konter gegen uns bekommen,“ fand auch Hebbeler. Zur Hälfte stellte der TuS-Trainer um, Hiltrup setzte nun weniger auf einen ruhigen Spielaufbau, der Weg in die Spitze sollte direkt gesucht werden.

Doch mit dem Wiederanpfiff begann ein wahrer Sturmlauf der Gäste – und wieder hatte Hiltrup Glück: sowohl Kevin Ikeakhe (50.) als auch Jonas Weißen (52.) und Mannek (54., 59.) schossen aus aussichtsreichen Positionen teils kläglich vorbei. Um ein Haar hätte Luca de Angelis den Spielverlauf auf der Gegenseite dann komplett auf den Kopf gestellt. Nach feiner Vorarbeit von Montasar Hammami traf der Angreifer nur den Pfosten (62.).

Hebbeler wünscht sich mehr Aggressivität



In der Folge wurde die Partie immer fahriger. Viele Fouls sorgten für einige Unterbrechungen, ein richtiger Spielfluss kam nicht mehr zustande. Auch Schiedsrichter Thorsten Milde hatte einiges zu tun. Insgesamt sieben Gelbe Karten musste der Spielleiter verteilen, alleine sechs für den SC Peckeloh. Doch von einer überzogenen Härte konnte man nicht sprechen. „So eine Aggressivität hätte ich mir von meiner Mannschaft auch gewünscht,“ erklärte auch Hebbeler.

Hiltrup wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, in der kommenden Woche gegen die SpVgg. Erkenschwick erfolgt der nächste Versuch.

TuS: Böcker – Stegt, Kisker (46. Hammami), Sammerl, Krieger – Kilinc, Gaube (27. Herbermann) – Mladenovic, Johannknecht, Cömcü – de Angelis