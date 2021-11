Hiltrup gibt sicheren Sieg gegen dezimierte Emsdettener noch ab

Dieses Remis war ziemlich unnötig aus Sicht des TuS Hiltrup. Beim 1:1 (1:0) gegen Borussia Emsdetten kassierten die Gäste zwei Platzverweise in der Schlussphase – und kamen dennoch noch zum Ausgleich. Es war ein eher trüber Nachmittag am Osttor.

Elf Minuten zuschauen, dann intensiv Kaffee und Kuchen in der warmen Stube genießen, um dann noch mal kurz vor Schluss den Endstand mitzunehmen. Das wäre das ideale Zeitmanagement für jeden Besucher gewesen, der sich am Sonntagnachmittag das Westfalenliga-Duell zwischen dem TuS Hiltrup und Borussia Emsdetten gegönnt hat. Denn die Tore zum 1:1 (1:0) fielen am Anfang und mit dem Schlusspfiff, dazwischen reichlich „tote Hose“.

Nils Johannknecht war es vorbehalten, fußballerisch das Highlight im ersten Abschnitt zu liefern. Der offensive Mittelfeldmann drang in den Strafraum der Gäste ein, wurde unsanft vom Ball getrennt und kassierte dafür einen Strafstoß. Ob der berechtigt war, stellte Emsdettens Trainer Steffen Molitor eindeutig in Frage. Sein Hiltruper Kollege Christian Hebbeler konnte dazu gar nichts sagen, er hatte die Aktion nicht richtig sehen können. Daniel Mladenovic war das ziemlich egal, er verwandelte den Strafstoß und hatte Glück, denn Keeper Lukas Schröder war noch am Ball.

Wenig Vorzeigbares auf dem Rasen

Wie gesagt, von nun an Kaffeepause auf den Rängen und wenig Vorzeigbares auf dem Rasen. Hiltrup hatte das Geschehen im Griff, Emsdetten nicht eine zündende Idee. „Bei uns wurde es in der Kabine etwas lauter“, verriet Molitor zumindest die Phonstärke seiner Pausenansprache. Und in der Tat kann man den Gästen bescheinigen, dass sie nach dem Wechsel besser in die Partie kamen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich ließ Karl Hoffmann liegen, als er frei vor dem Hiltruper Kasten auftauchte, das Leder aber darüber spitzelte (70.). Mit Fortdauer des Spiels wurden bei allen Akteuren auf tiefem Boden die Beine schwerer, Torchancen blieben Mangelware.

In der 90. Minute hätten die Kaffeegäste zurückkommen sollen, um Entscheidendes nicht zu verpassen. Nacheinander wurden die Borussen Marco Pereira Ferraira (Rot) und Kai Deradjat (Gelb-Rot) von Schiedsrichter Felix Weller vorzeitig unter die Dusche geschickt, es gab wohl niemand mehr einen Pfifferling auf Emsdetten. Das wollte die Hiltruper Abwehr so nicht stehen lassen, klärte eine scharfe Hereingabe mangelhaft, indem sich die Akteure gegenseitig anschossen, so dass urplötzlich Andreas Heckmann freie Bahn hatte und den Ausgleich markierte. Danach sofort Schlusspfiff.

Hebbeler ärgert sich

„Wer so spät den Ausgleich kassiert, der ist natürlich enttäuscht. Und spätestens jetzt haben wir uns geärgert, dass wir unsere Chancen zum 2:0 nicht genutzt haben.“ Aber so ganz unverdient fand Hebbeler dieses Remis auch nicht.

TuS: Böcker – Krieger, Kisker, Gockel, Schulte – Kilinc, Bezhaev – Mladenovic (88. Stegt), Cömcü (90.+2 Gaube), Johannknecht (80. Sammerl) – de Angelis (72. Hajdini)