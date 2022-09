TuS Hiltrup spielt schon wieder nur Remis

Die zweite Halbzeit war gerade fünf Minuten alt, da hatte der ältere Herr endgültig die Faxen dicke: „Mann, Mann, Mann, das kannst du dir ja nicht angucken. Mal sind alle Mann vorne, dann wieder alle hinten. Im Mittelfeld ist kein Mensch.“ Er stapfte wutentbrannt zum Ausgang. Kein Fehler, denn auch danach hat er wahrlich nichts verpasst. Mit 0:0 endete am Sonntag das Westfalenliga-Duell zwischen dem TuS Hiltrup und dem SC Peckeloh.

Nun war es nicht so, dass man sich die Partie nicht ansehen konnte. Denn Menschen, denen eine Ordnung auf dem Feld, eine kompakte Defensive und eine gute Einstellung der Akteure etwas bedeuten, die kamen am Sonntag durchaus auf ihre Kosten. Nur das Spektakel, das häufig mit Toren in Verbindung steht, das fiel aus. „Wer das erwartet, für den sind wir momentan die völlig falsche Mannschaft“, sah das auch Hiltrups Trainer Marcel Stöppel.

So richtig erklären konnte er die ereignisarme Partie dann auch nicht. „Alle wollen, daran mangelt es nicht. Und hinten stehen wir ja auch wirklich gut. Nur unsere Offensive hat Ladehemmung, obwohl wir auch dort Qualität haben.“ Offensichtlich alles eine Sache des Kopfes, denn die Verunsicherung schwappte vom Platz auf die Tribüne über. „Wir brauchen einfach mal ein frühes Tor, dann läuft vieles einfacher.“ Man könnte hinzufügen: Überhaupt mal ein Tor wäre schon was, denn die Remiskönige der Westfalenliga haben nach drei Spielen gerade einmal getroffen. Akil Cömcü führt die Torjägerliste mit seinem Törchen an.

Immerhin erst ein Gegentreffer für den TuS

Aber die Hiltruper haben nach vier Spielen auch erst einen Gegentreffer bekommen. Das kann sich sehen lassen, auch wenn das ein Spiel nicht unbedingt attraktiver macht. Der Gast aus Peckeloh machte das Spielchen am Sonntag perfekt mit. Hinten dicht, vorne so gut wie nicht zu sehen. Kreativität war auf beiden Seiten offensichtlich in der Kabine geblieben, Ideen waren erst gar nicht mitgebracht worden. Es plätscherte hin und her, gefühlt gab es in den 90 Minuten keine echte Torchance. Allenfalls eine gute Rettungstat von TuS-Keeper Romain Böcker, als er aus spitzem Winkel parierte, kam in die Nähe einer Möglichkeit. Und Hiltrups beste Gelegenheit resultierte aus einer verunglückten Flanke von Yakup Kilinc, die sich gefährlich ins lange Eck senkte, aber von Tom Weber noch pariert wurde. Mehr durfte vorne nicht notiert werden. Beide „Chancen“ hat der ältere Herr übrigens verpasst.

TuS: Böcker – Stegt, Sammerl, Finkelmann, Keysberg (58. Kilinc) – Gockel, Kisker (67. Schubert) – Mladenovic (86. Pannucci), Cömcü (86. Krieger), Johannknecht (87. Schwick) – de Angelis