Hiltrups Pechsträhne setzt sich im Derby gegen Gievenbeck fort

Etwas ungläubig schauten sich Spieler, Verantwortliche und Anhänger des TuS Hiltrup beim Abpfiff schon an. Mit dem 0:1 (0:0) im nachgeholten Derby gegen den 1. FC Gievenbeck hatte sich die Pechsträhne noch mal fortgeschrieben. Das hinreichend erwähnte Verletzungspech fand in den 90 Minuten seine Fortsetzung. Raus mussten die Leistungsträger Nils Kisker und Yakup Kilinc, dem zu allem Überfluss auch noch das entscheidende Eigentor unterlaufen war. „Gar kein Vorwurf“, sagte Trainer Christian Hebbeler. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten eine tadellose Leistung gezeigt, obwohl wir wieder zwei, drei herbe Nackenschläge kassiert haben.“

Gievenbeck wesentlich aktiver

Der Blick auf die unglücklichen Hausherren überlagerte aber nicht den Fakt, dass der FCG im Westfalenliga-Evergreen das wesentlich aktivere Team war, geduldig blieb und mit dem Sieg auf Platz eins zurückkehrte. Coach Florian Reckels stufte die Partie nicht von ungefähr als Schlüsselspiel ein. „Mir war klar, dass wir wegen der Vorzeichen auf die unangenehmste Hiltruper Mannschaft seit Jahren treffen würden“, sagte der 39-Jährige und erinnerte an deren gute Heimbilanz. Eine andere Statistik besagt aber auch, dass Gievenbeck in der vergangenen Dekade so gut wie nie den Kürzeren zog im Duell um die Nummer zwei in der Stadt. Daran änderte sich auch diesmal nichts.

Maddente mit der ersten Chance

Bei widrigsten Bedingungen waren Torszenen selten. Referee Dominic Stock ließ beide Seiten an der langen Leine, was zwar zu einigen Beschwerden, aber nie zu Unfairness führte. Die Linie passte. Guglielmo Maddente hatte an alter Wirkungsstätte nach wenigen Sekunden die erste Chance. Auf der Gegenseite verzog Raul Prieto (4.) knapp, später auch Arne Stegt, der gegen seinen Ex-Club von Kiskers Solo profitierte (25.). Die einzige Torwartparade des Tages musste Hiltrups Romain Böcker gegen einen Kopfball von Johan Scherr anbringen, den Nachschuss vergab Christian Keil (32.). Der TuS formierte sich tief, der Gast versuchte es mit Kombinationsfußball, ab und an auch mit dem langen Ball, beides führte kaum zu Strafraumszenen.

„ »Ich hätte gern den Punkt gehabt, aber der Gegner hatte das besagte Quäntchen Glück.« “ Christian Hebbeler

Ruhe, Coolness und Wille zahlten sich jedoch aus. Jannik Balz hatte nach der Pause die erste Gelegenheit (61.), wenig später holte er gegen Stegt den Halbfeld-Freistoß heraus, der das Siegtor brachte. Maddente missglückte die flache Ausführung zwar, aber über Umwege lenkte Kilinc die Kugel ins lange Eck (62.). Nach dem Rückstand sammelten sich die Blau-Weißen kurz und bliesen dann plötzlich zur Schlussoffensive. „Kompliment, wie mutig Hiltrup am Ende war“, sagte Reckels. „Es war legitim, erst abwartend zu spielen, aber dann haben wir doch noch etwas gebangt.“ Die großen Möglichkeiten fehlten allerdings. „Wir haben versucht, Druck aufzubauen und irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Ich hätte gern den Punkt gehabt, aber der Gegner hatte das besagte Quäntchen Glück“, sagte Hebbeler, dessen Team zuvor keine 53 Stunden Pause hatte. Die zwölf Tage, die jetzt folgen, dürften sicher gut tun.

TuS: Böcker – Stegt, Kisker (42. Gaube), Hildebrandt, Finkelmann – Bezhaev (79. Hübener), Kilinc (73. D’Alessandro) – Mladenovic, Güney, Prieto (62. Lolaj) – Cömcü

FCG: Eschhaus – Scherr, Volmering, Mende – Martin (87. Fromme), Kurk, Mand (46. Paenda), Balz – Geisler – Maddente (90. Dirks), Keil (90.+2 Wiethölter)