„Hobby Freizeit und Sport“: BSC Münster wächst immer weiter

Seit Bernward Rettler vor acht Jahren sein Amt antrat, ist der Billard Sport Club Münster gewachsen. An einem durchschnittlichen Tag kommen rund 30 Leute zum Spielen vorbei“, sagt er. Mit dem Status Quo ist er zufrieden.

Wenn Bernward Rettler über Werkzeugkoffer spricht, stellt sich schnell die Frage, was das noch mit Billard zutun haben soll. Dabei geht es ihm darum zu erklären, was einen besonderen Billard-Spieler ausmacht. „Es braucht einen möglichst großen Werkzeugkoffer“, erklärt der 1. Vorsitzende des Billard Sport Club Münster. Der Sport, so Rettler, sei anspruchsvoller als viele denken. „Es benötigt eine gewisse Hand-Augen-Koordination. Außerdem müsse man im Spiel immer einen kühlen Kopf bewahren“, umschreibt er das benötigte Handwerkszeug.

Als er vor acht Jahren sein Amt antrat, schrieb er sich auf die Fahne, mit dem BSC dem Artensterben in der deutschen Billard-Landschaft entgegenzuwirken - mit Erfolg. Seitdem ist der Verein gewachsen. 80 Mitglieder zählt der Club, dessen Mittelpunkt im neuen Vereinsheim an der Kleimannbrücke liegt. Die insgesamt neun Tische seien kontinuierlich ausgelastet, erklärt Rettler: „An einem durchschnittlichen Tag kommen rund 30 Leute zum Spielen vorbei“.

Rettler: Billard ist kein Kneipensport

Dem Billard-Sport im Verein nachzugehen, sei noch immer attraktiv, beteuert der 1. Vorsitzende: „Es gibt bei uns eine starke Gemeinschaft im Verein“.

Gegen die Zuschreibung des Kneipensports wehrt sich Rettler: „Das wird unserer Sache nicht gerecht. Wir betreiben hier Hobby, Freizeit und Sport in einem“.

Für alle, die dann doch mal einen Queue in der Kneipe in die Hand nehmen wollen, erklärt Rettler den Mythos der Kreide: „Vor jedem Stoß kreidet man die Spitze des Queue ein. Die Kreide verhindert das abrutschen und ermöglicht die weiße Kugel mit Effet anzuspielen“.

Zahlreiche Mitglieder im Ligabetrieb

Der Billard Sport Club beheimatet neben Pool- auch Snooker-Spieler. Zahlreiche Mitglieder nehmen am Liga-Spielbetrieb teil. Bedingung für die Mitgliedschaft im Verein sei das nicht.

Für die nähere Zukunft hat Rettler einen Wunsch. Menschen mit Behinderung sollen ein Teil des Vereins werden. „Wir haben bereits einige Anfragen bekommen und weisen darauf hin, dass wir für alle Menschen ein Angebot im Billard-Sport parat haben“, konkretisiert er. Der Umzug in ein barrierefreies Vereinsheim war dafür die Grundvoraussetzung.

Rettlers Werkzeugkasten hat sich in seiner aktiven Karriere prall gefüllt. Jetzt will er neuen Spielern einen Koffer an die Hand geben.