Hochbetrieb auf der Judomatte

Ein neues Schild für die TG Münster: Ab sofort kann die Turngemeinde auch ihren dritten Nachwuchsleistungsstützpunkt an der Hallenwand amtlich dokumentieren. Nach den Fechtern und Trampolinspringern trainieren jetzt auch die jungen Judokas offiziell in einem Landesstützpunkt.

Große Festakte sind dieser Tage nicht angesagt, gegen große Freude kann allerdings nicht einmal das allgegenwärtige Virus etwas ausrichten. Und so feierte die Judoabteilung der TG Münster vor Wochenfrist und aus gegebenem Anlass im kleinsten Kreis, aber mit großer Wirkung. Im Juni dieses Jahres wurde die zum offiziellen Talentstützpunkt für die wettkampforientierten Nachwuchsjudoka der Altersklasse U 15 gekürt, drei Monate später lieferte Erik Goertz, Geschäftsführer des NRW-Judoverbandes und Jugendbildungsreferent, an der Lotharinger Straße die formelle Übergabe von ­Urkunde und offiziellem Hinweisschild nach. Die TG ist damit einer von nur sieben Judo-Nachwuchsstützpunkten in NRW.

Dritter Stützpunkt in der TG

Unter dem Dach der Turngemeinde firmiert somit nach den Fechtern und den Trampolinspringern bereits die dritte Olympische Sportart als Landesleistungsstützpunkt. Zweifellos auch ein Verdienst von Stützpunktleiter Kai Strietzel, der bereits zwischen 2009 und 2014 für den Bezirk das Nachwuchstraining der U 15 verantwortlich leitete und seither als hauptamtlicher Trainer ein wachsames Auge auf die jungen Judokas der TG hatte. 2019 gewann er mit der Seniorenmannschaft den Verbandsliga-Titel – und ist mangels Ligabetrieb seit zwei Jahren amtierender Meister.

Ligabetrieb noch ungeklärt

Noch ist unklar, ob und wie im Januar der Ligabetrieb wieder aufgenommen werden kann, im Training allerdings herrscht schon wieder Hochbetrieb. Die jungen Kämpfer sind mit größtem Eifer dabei und freuen sich, ihren Sport endlich wieder auf der Matte und in Gemeinschaft betreiben zu können. Willkommen im Stützpunkt-Training sind alle wettkampfbegeisterten, engagierten und motivierten Jungen und Mädchen in der Altersklasse U 15.