Ida Schwering schraubt die Bestleistung bei ihrer Premiere nach oben

Es war nicht der erste Siebenkampf in Ida Schwerings noch junger Karriere, und doch eine Premiere: Erstmals startete die 18-Jährige bei einer Deutschen Siebenkampf-Meisterschaft. Mit Platz zwölf und neuer persönlicher Bestleistung (4530 Punkte) meisterte die Athletin der LG Brillux Münster diese Premiere in Bernhausen mit Bravour.

Am Ende einer jeden Stadion-Freiluftsaison haben die besten deutschen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer die Meisterschafts-Bühne für sich – ihr besonderer Status als „Königinnen“ und „Könige“ der Leichtathletik spiegelt sich darin wider, in zwei Tagen bündeln sie das komplette Spektrum aus Sprint-, Sprung-, Wurf- und Ausdauerdisziplinen zu einem beeindruckenden Kraftakt. Bernhausen bei Stuttgart war am vergangenen Wochenende der Ort dieses Schauspiels. Mittendrin: Ida Schwering, die in der U-20-Konkurrenz an den Start ging.

Schwering in Bestzeit über die Hürden

Tag eins und damit den Start absolvierte die Münsteranerin bei stark bedecktem Himmel mit den 100 Meter Hürden – ihrer Paradedisziplin, über die sie im Juli auch bei der U-20-DM der Spezialistinnen am Start gewesen war. In persönlicher Bestzeit von 14,67 Sekunden und Rang vier in Zwischenklassement legte sie die Grundlage für einen bemerkenswerten Mehrkampf.

Luft nach oben ließ Schwering im Hochsprung – mit 1,53 Meter blieb sie hinter den eigenen Erwartungen zurück, um dann um so motivierter die Kugel in drei Versuchen dreimal auf persönliche Bestweiten zu katapultieren. 9,43 Meter nahm sie mit in die Wertung, ehe es zum Abschluss des ersten Wettkampftages auf die 200-Meter-Sprint-Strecke ging: Schnelle 25,92 Sekunden bescherten ihr mit 2837 Punkten Halbzeitrang acht.

Schwering: Nach dem Abi zur Polizei

Das Selbstvertrauen nahm Schwering auch in die Startdisziplin des zweiten Tages und ließ mit soliden 5,12 Metern einen ordentlichen Weitsprung folgen. Der Speer segelte dann auf 34,79 Meter in die Nähe ihrer persönlichen Bestleistung – das Fazit vor der letzten und ohnehin gefürchteten letzten Disziplin fiel dementsprechend sehr gut aus.

Ida Schwerings

Lieblingsliste Foto: Als die Mitstreiter und -streiterinnen der LG Brillux vor Wochenfrist schon ins Wintertraining einstiegen, stand für Ida Schwering gerade erst der Höhepunkt ihrer Sommersaison an: Wie es sich für Mehrkämpferinnen gehört – den Königinnen der Leichtathletik gebührt der letzte Vorhang. Für die Münsteranerin waren die Deutschen Juniorenmeisterschaften das perfekte Saisonfinale. Zum Abschluss sortiert die Münsteranerin ihren Siebenkampf einmal neu – gemessen am Spaßfaktor von Platz eins bis sieben:



Platz 1: „Das ist leicht: die 100 Meter Hürden. Das ist meine Disziplin, da starte ich auch außerhalb der Siebenkämpfe.“



Platz 2: „Der Speerwurf, der ist vom Bewegungsablauf sehr anspruchsvoll – und das Werfen liegt mir ohnehin. Das hat früher schon mit dem Ballwurf angefangen.“



Platz 3: „Die 200 Meter – auch eine Disziplin, bei der ich häufig antrete. Dazu kommt diese Aufregung vorm Start, dieser Nervenkitzel – schön.“



Platz 4: „Der Hochsprung. Sicher auch, weil ich da noch große Fortschritte im Training machen kann, da ist noch Luft nach oben. Die Abstimmung von Anlauf und Absprung – und dann die Lattenüberquerung.“



Platz 5: „Jetzt käme der Weitsprung, im Prinzip wie Hochsprung, nur ohne die Lattenüberquerung.“



Platz 6: „Das Kugelstoßen, gehört halt dazu – und das mache ich auch nicht außerhalb des Mehrkampfes.“



Platz 7: „800 Meter! Wie im Wettkampf an letzter Stelle – mit Abstand. Die laufe ich wirklich nur, weil es sein muss. Lust hatte ich da noch nie drauf.“ ...

Jetzt stand nur noch der finale und die letzten Kräfte zehrende 800-Meter-Lauf an. Für die Athletin, deren Stärken erwiesenermaßen in den Disziplinen Geschwindigkeit, Schnellkraft und Technik liegen, der schwerste Teil der siebenteiligen Prüfung: Auch in Bernhausen wurden die beiden Stadionrunden lang und länger, endeten dann nach 2:43,52 Minuten aber erfreulich pünktlich. In der Endabrechnung sammelte Schwering 4530 Punkte – fast 100 Punkte über ihrer bisherigen persönlichen Bestleistung.

Trainerin Klaudia Schönfeld zeigte sich zufrieden mit Schwerings erstem DM-Mehrkampf: „Ida gehört dem jüngeren U-20-Jahrgang an und hat einen tollen Siebenkampf gezeigt.“ Auf die vielseitige Sportlerin warten jetzt die Saisonpause und zugleich ein neuer Lebensabschnitt: Nach erfolgreich bestandenem Abitur wird sie bei der Polizei NRW ein duales Studium beginnen. Auch da ist Vielseitigkeit gefragt.