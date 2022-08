Ingrid Klimke glänzt in der Dressur – und Dorothee Schneider im Special

Ob am Samstagabend unter Flutlicht oder am Sonntagmorgen bei Sonnenschein – die Dressur-Prüfungen vor dem Schloss boten wieder besten Sport bei besonderer Atmosphäre. Dabei gab es mit Ingrid Klimke und Dorothee Schneider prominente Siegerinnen, dazu mit Carde Meyer eine glückliche Dritte.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Aber bevor die große Manöverkritik vorgenommen wird, möchte Michael Klimke erst einmal durchatmen. „Wir haben hier Topsport gesehen. Und wir hatten ein Teilnehmerfeld, um das uns andere Veranstalter beneiden.“ Dass der Re-Start nach zwei Jahren Corona-Pause so gut geklappt hat, stimmt den Vizepräsidenten des Westfälischen Reitervereins sehr glücklich. „Organisatorisch hatten wir die alte Truppe zum Glück wieder am Start, und auf unsere Dressurreiter - und reiterinnen) kann man sich ohnehin verlassen.“ Und so durfte Klimke die rhetorische Frage, warum man das alles hier eigentlich mache, selbst beantworten: „Weil wir fasziniert sind von diesem Reitsport. Und ich besonders vom Dressursport.“

Was die Qualität der Teilnehmerfelder betrifft, so hatte am Sonntag Chefrichter Reinhard Richenhagen nur höchstes Lob parat. „Wir sehen hier Spitzenreiter und Toppferde. Vom ganzen Ambiente und vom Niveau her ist dies ein tolles Turnier.“

First Romance mit „Schalk im Nacken“

Gerade die Tatsache, dass in Münster verhältnismäßig junge Vierbeiner in Grand Prix, Special sowie in der Kür unterwegs waren, mache ihn optimistisch, was die Zukunft in dieser Sportart betrifft. „Es muss einem nicht bange sein. Wir haben hier in Deutschland sehr gute Pferde, die viel versprechen.“

Eines davon ist ganz sicher First Romance von Dorothee Schneider. Der zwölfjährige Wallach gewann den Grand Prix Special in souveräner Manier und zeigte sich von seiner besten Seite. „Das Pferd ist schon sehr besonders. Es hat den Schalk im Nacken, eigene Ideen, aber auch den unbedingten Willen, gemeinsam mit mir zu gewinnen“, zeigte sich die zweifache Mannschafts-Olympiasiegerin sehr zufrieden mit First Romance, der inzwischen sehr gereift sei und immer stabiler werde. „Ich reite unheimlich gerne in Münster vor diesem tollen Publikum“, sagt Schneider.

Nuxoll: „Atmosphäre besonders“

Ähnlich hört sich das bei Sandra Nuxoll an. „Diese Atmosphäre hier ist schon besonders. Aber die Kulisse macht meinem Pferd nicht viel aus.“ Zum Glück, denn so sprang am Sonntag der zweite Rang für Nuxoll und Bonheur de La Vie heraus. „Wir haben das Talent des zehnjährigen Wallachs früh erkannt. Aber wir sind noch in der Lernphase und wachsen gemeinsam. Auch mit Fehlern.“

Carde Meyer war glücklich, im Heimturnier auf der elfjährigen Stute Surabaya den dritten Rang im Special ergattert zu haben. „Mein Pferd ist zu Hause immer anders als auf dem Turnier. Daher weiß ich nie, was mich erwartet.“ Mit dem Auftritt am Sonntag war sie zufrieden. Aber sie will sich weiter verbessern, „weil wir ja wiederkommen möchten.“

Klimke glänzt mit Franziskus

Um vielleicht auch mal das zu erleben, was am Samstagabend zu vorgerückter Stunde ein illustres Sechserfeld einem vollen Haus präsentierte: Grand Prix Kür unter Flutlicht mit einer alles überragenden Ingrid Klimke auf Franziskus. Das mit WM-Bronze dekorierte Paar aus Münster zeigte Dressursport vom Feinsten und „eine Kür auf allerhöchstem Niveau“. So die Einschätzung ihres Bruders Michael, der als Fachkommentator am Viereck für alle Paare nette Worte und konstruktive Kritik fand.

Sechste und damit Letzte in der Kür wurde Anna-Christina Abbelen auf Sam Donnerhall. Aber sie hatte die mit Abstand fetzigste Musik gewählt mit Queen, Deep Purple, Van Halen und Led Zeppelin. Passend für die späte Stunde.