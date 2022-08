„Irgendwie war die Luft raus“, aber bei Klimke überwiegt der Stolz

Münster

In der Vielseitigkeit ist Ingrid Klimke hochdekoriert, gewann Goldmedaillen bei allen großen Championaten. Keine Frage, die Münsteranerin ist eine erfahrene Reiterin – und betrat in Herning dennoch Neuland, startete erstmals bei einer Dressur-WM. Und das erfolgreich, mit der deutschen Equipe gewann sie Bronze. Sicher auch ein Trost, als es später im Special mit Franziskus nicht so lief wie erhofft.

Von Henner Henning