Interview: Die Staffel der LG Brillux über ihre Silbermedaille

Geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude. Klar, was passiert, wenn man seinen Triumph dann gleich durch vier teilt, dann gibt es sogar die doppelte Freude in doppelter Ausführung. Allerdings hatten Ole Patterson, Jakob Bruns, Kai Sparenberg und Bastian Sundermann von der LG Brillux Münster nach ihrem Silberlauf bei den Deutschen Meisterschaften am Sonntagabend in Leipzig über 4 x 200 Meter noch nicht so richtig Zeit für einen angemessenen Feierabend. Doch der wird nachgeholt, verspricht das Quartett im Gespräch mit Redakteur Ansgar Griebel. Auch in der Interview-Staffel passte jeder Wechsel.

