Youtube-Star Jannik Freestyle zu Gast bei Eintracht Münster

Er kann es auch in echt: Wenn Jannik Singpiel unter seinem Künstlernamen Freestyle den Ball auf dem Fuß tanzen lässt, dann tut er das normalerweise auf dem Handy-Display oder dem Tablet. Am Mittwoch ist der 21-Jährige zu Gast bei Eintracht Münster, live und in Farbe.

Die Sache hat einen Haken – genau genommen gleich drei. Einen bei Tiktok, einen bei Youtube und einen bei Insta­gram. Verifizierte Konten bei den führenden sozialen Netzwerken mit mittlerweile 1,5 Millionen Followern, die den jungen Mann unter dem Künstlernamen Jannik Freestyle nicht nur kennen, sondern ihm auf den sozialen Netzwerken auf Schritt und vor allem Tritt folgen.

„Fast 90 Prozent aller Kids zwischen acht und 14 Jahren kennen ihn“, sagt Udo Kamps, Manager des Social-Media-Stars, der seine Fertigkeiten am Ball schon mehrfach auch im analogen Fernsehen demonstrierte, vor allem aber im Netz mit seinen Ball-Jonglagen glänzt.

Jannik Freestyle: Knieverletzung in der B-Jugend

Ein großer Fußballer sei er nicht, gibt der 21-Jährige freimütig zu, die aktive Karriere auf dem Platz endete nach einer Knieverletzung bei den B-Junioren, anschließend verlegte sich Jannik Singpiel als Solist auf die filigrane Fußarbeit am Ball. Die großen Helden der Youtube-Welt inspirierten ihn erst, inzwischen ist er selber einer der Stars der Szene – und aktuell auf Deutschland-Tournee mit seinem Freestyle-Camp.

Am Montag startete er seine Deutschland-Tournee in Hamburg, Dienstag legte er den Ball in Hannover an die Leine, am Mittwoch ist Jannik Freestyle zu Gast bei Eintracht Münster. Der Club aus Münsters Osten hatte wenig Mühe, die beiden Camps um 15 Uhr (6 bis 10 Jahre) und 17.30 Uhr (11 bis 14 Jahre) schnell zu füllen.

Ein Youtube-Star zum Anfassen, das zieht bei den jüngsten Fußball-Fans, von den jeweils 35 Plätzen waren noch acht Restkarten übrig – trotz stattlicher Startgebühr von 40 Euro. Aber zuschauen kostet nichts – und so machen sich die ehrenamtlichen Helfer am Kuchen- und Würstchenstand am Pleistermühlenweg auf einen großen Andrang gefasst, während die Kids lernen, den Ball hochzuhalten bis es dunkel wird – vom Mann mit den drei Haken.

Anfrage für Restkarten: www.jannik-freestyle.de