Joker Hake bringt Westfalia gegen Sinsen späten Sieg

Die minimale Gefahr des Abstiegs ist für Westfalia Kinderhaus nun endgültig abgewendet. Eine gute Leistung und späte Tore führten zu einem 2:1 (0:1) gegen den TuS Sinsen. „Richtig feiern werden wir aber nicht. Die Jungs haben sich verausgabt. Es fehlt die Kraft“, sagte Trainer Holger Möllers grinsend.

Nach einer Ecke brachte Marius Speker den Gast früh in Front (4.), doch danach ging es fast nur in eine Richtung. „Wir haben aber leider eine Vielzahl an Chancen ausgelassen“, so der Coach und dachte allein an zwei Situationen von Dzan Alic, die Gäste-Keeper Tom Richert vereitelte (16., 40.), ebenso wie gegen Florian Graberg (33.). Auch Martin Lambert verpasste das Tor (37.).

Hake eiskalt im Gewühl

Auch im zweiten Durchgang wollte die Kugel einfach nicht rein, etwa bei Luis Haverland (53.) oder Felix Ritter, der auch an Richert hängen blieb (66.). „Aber dann hat eben unser Jüngster gezeigt, wie es geht“, sagte Möllers und meinte Joker Henrik Hake, der sich zweimal im Strafraum nach einem Gewühl im Zweikampf behauptete und jeweils traf (71., 87.). „Das hatte sich am Freitag im Training nicht angedeutet“, so der Coach lachend.

Westfalia: Siegemeyer – Wietzorek, Lambert, Niehues, Graberg, Alic (59. Hake) – Schöneberg, Ritter – Wassey (90.+1 Schürmann) – Zadeh (59. F. Witt), Haverland (82. Touray)