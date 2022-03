Alleskönner Jonas Hoffmann triumphiert in Trier

Jonas Hoffmann ist weit mehr als nur ein Triathlet. Der 24-Jährige aus dem Kader von Bundesligist Tri Finish Münster hat viele anstrengende Vorlieben. Erst am vergangenen Wochenende wurde er beim Crossduathlon in Trier deutscher Meister.

Als Joe Breeze, Charles Kelly und Gary Fisher Anfang der Siebziger am Fuße des Mount Tamalpais in Kalifornien philosophieren, wie sie die Schotterpisten des 786 Meter hohen Riesen am besten mit dem Rad erkunden, haben sie eine bahnbrechende Idee: die drei Freunde suchen vornehmlich auf Schrottplätzen und in alten, maroden Kellern nach ausgedienten Vorkriegsrädern mit breitem Lenker und Ballonreifen – und revolutionieren mit viel handwerklichem Geschick den Radsport. Die Geburtsstunde des Mountainbikes.