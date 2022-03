Hoffmann startet auf Lanzarote verheißungsvoll in die Saison

Jonas Hoffmann ist mächtig unterwegs. Der Auftakt in die Triathlon-Saison führte den Bundesliga-Tri-Finisher jüngst auf die Vulkaninsel Lanzarote. Dort wurde er Sechster beim Club La Santa Ironman 70.3. Am 2. April startet der 25-Jährige schon wieder bei den NRW-Meisterschaften im Cross-Duathlon.

Jonas Hoffmann bei der Zielankunft auf Lanzarote – der 25-Jährige will in die Weltspitze.

Am Dienstag sitzt er wieder im Büro. Geht seinem Job als Einkäufer in einem Industrieunternehmen nach. So, als wäre nichts gewesen. Dabei hat Jonas Hoffmann, Bundesliga-Triathlet von Tri Finish Münster, eine echte Tortur in den Beinen.

Erst die Reisestrapazen vor die Küste Westafrikas in Coronazeiten, dann der Start beim Club La Santa Ironman 70.3 am Samstag – der 25-Jährige hat seinen Einstieg ins Tour-Jahr 2022 voller Adrenalin im Blut auf der Vulkaninsel Lanzarote hinter sich gebracht – mit Auszeichnung. Platz sechs stand am Ende an der Playa Blanca zu Buche (4:00,55 Stunden). „Die Top Ten hatte ich schon im Visier“, sagt er vielsagend.

Erst Mallorca, dann Bundesliga-Start

1,9 Kilometer Schwimmen im Hafenbecken, 92 Kilometer Radfahren mit 1200 Höhenmetern, abschließend 21,1 Kilometer Laufen, kein Zuckerschlecken diese Aufgabe. Der frisch gebackene deutsche Meister im Cross-Duathlon ging sie selbstbewusst an. Und ließ sogar den erfahrenen Boris Stein hinter sich, der Siebter wurde. Ganz vorne landete der Top-Franzose Leo Bergere in 3:55,44 Stunden.

Hoffmann war die Tage äußerst busy, wenige Stunden vor dem Abflug gab es die Wettkampfbesprechung – online. Kaum auf der Insel, musste er sein Rad aus dem Koffer zusammenbauen. Da ist auch der Handwerker in ihm gefragt. Passte alles. Noch mal die Strecken begutachten und abfahren. Wer den Sport mit so viel Leidenschaft betreibt, will für alle Eventualitäten gewappnet sein. Kostet Zeit.

Im Mai auf Mallorca in Alcudia steigt die nächste Mitteldistanz für Hoffmann, ehe der Liga-Alltag im Oberhaus beginnt. Zuvor geht er nochmals fremd – bei den NRW-Meisterschaften im Cross-Duathlon (2. April). Als Favorit.