Jonathan Kuban – wie das Fohlen zu einem Mammut wurde

Für Zoologen wäre die Karriere von Jonathan Kuban schon einen genaueren Blick wert: Wie kann aus einem Jungen, der zweifelsfrei und eigentlich ausweglos als Fohlen geprägt ist, dann plötzlich und mit tiefster Überzeugung ein Mammut werden? Kuban ist im Schatten des Mönchengladbacher Bökelbergs groß geworden, hat seine ersten sportlichen Meriten zwar nicht bei der Borussia, aber allemal auf dem Fußballplatz mit zarten vier Jahren bei Fortuna Mönchengladbach verbracht, war Premierengast bei der Eröffnung des Borussia-Parks, ehe ihn das Konsolenspiel Madden NFL 2008 und der sportbegeisterte Papa vom klassischen deutschen zum traditionellen amerikanischen Nationalsport wechseln ließen. Statt zur Borussia zog es ihn ins benachbarte Rheinstadion zum NFL-Europe-Team Düsseldorf Rheinfire.

Mit 15 zu den Mavericks

Mit 15 Jahren hatte Kuban 2008 seinen ersten Ersatz bei den Mönchengladbach Mavericks. 2012 zog es ihn zum Studium nach Münster und zum Football zu den Mammuts. Inzwischen ist der Rheinländer ein unverzichtbarer Pfeiler im System der Münster Mammuts. Als Trainer der U-19-Regionalliga-Auswahl ist Kuban für den Mammuts-Nachwuchs verantwortlich. Aufzucht und Hege einer Art, die laut allen einschlägigen Fachbüchern längst ausgestorben ist – in Münster jedoch lebendiger ist denn je, auch weil sich Begeisterte wie Kuban langfristig im Ehrenamt einbringen.

Kuban bleibt im Ort und an Bord

„Als ich nach Münster kam, gab es die Blackhawks noch gar nicht, oder sie wurden gerade erst gegründet“, erinnert sich Jonathan Kuban – eine Wahl zwischen den beiden Münster-Clubs hatte er also nicht, und traf dennoch für sich die richtige: „Ich fühle mich bei den Mammuts pudelwohl“, sagt der 28-Jährige, der das Studium zum Sportwissenschaftler erfolgreich abgeschlossen hat und seit dem 1. Oktober im Backoffice der „Leezenheroes“ in Münster für Ordnung sorgt. Sehr zur Freude des Mammuts-Vorstandes, der sich freut, den bewährten Mitarbeiter im Ort und an Bord halten zu können. „Auch auf den Trainerpositionen herrscht in einer Studentenstadt immer große Fluktuation“, sagt Kuban, der in seinem Team mit vier Positionstrainern und drei Teammanagern zusammenarbeitet, die im Hintergrund zuverlässig alle logistischen Herausforderungen meistern.

Schwere Schulterverletzung

Die aktive Karriere des ehemaligen Wide-Receivers endete früh: Nachdem er mit den Jugendteams der Mavericks saisonübergreifend ungeschlagen blieb und in die Junioren-Bundesliga aufstieg, ereilte ihn ausgerechnet beim ersten Einsatz für die Mammuts und dann auch noch gegen seinen alten Gladbacher Club, der jetzt als Wolfpack im Einsatz war, eine schwere Verletzung. „Da hat es mir das Schulterblatt weggerissen“, sagt Kuban. Eine Verletzung, die nach mehrmaligen kurzen und schmerzhaften Comeback-Versuchen die aktive Karriere stoppte – doch die Leidenschaft blieb. Als Trainer war er zunächst bei der U 15 aktiv, ist inzwischen aber mit vielen seiner früheren Schützlinge in die U 19 gewechselt.

Trainingsstart am 15. November

Nach einer komplett gestrichenen Spielzeit 2020 stand auch die aktuelle Saison unter dem Corona-Diktat – die geplante Vierer-Liga schrumpfte noch vor dem Auftakt zusammen, am Ende der Spielzeit brachten auch die Mammuts kein Team in Wettbewerbsformat auf die Beine. „Das war eine schwierige Zeit. Wir haben lange die regelmäßigen Trainingseinheiten am Bildschirm durchgezogen, aber irgendwann wusste man dann auch nicht mehr, was man machen sollte“, erinnert sich Kuban an die ersten Krisenmonate im vergangenen Jahr.

Die Aufgabe für die bevorstehende Saison kann demnach nur lauten, den jungen Mammuts wieder Beine zu machen. Am 12. November trifft sich das Team erstmals wieder, ab dem 15. November stehen die Mammuts wieder auf dem Platz. Jonathan Kuban ist für die Zukunft sehr zuversichtlich: „Das ist ein toller, faszinierender Sport“, sagt der bekennende Fan der Green Bay Packers. So faszinierend, dass sogar aus Fohlen Mammuts werden können.