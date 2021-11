Karin Reismann im Interview: „Es geht auch ums Gruppengefühl“

Gut 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Eine von diesen ist Karin Reismann, in Münster als „Sportbürgermeisterin“ bekannt. Sie ist auch mit 79 Jahren keineswegs müde und rührt in vielen Töpfen.

Das Ehrenamt in Deutschland ist allgegenwärtig: Gut 31 Millionen Menschen setzen sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl ein. Dabei geht es um so viel mehr als gute Taten. In einer Serie beleuchten wir Personen, die sich leidenschaftlich engagieren. Heute: Karin Reismann. Sabine Roters (Münster Aktiv) hat mit der 79-Jährigen gesprochen, die mit großem Engagement verschiedene Ämter in Vorständen, Vereinen und Stiftungen bekleidet – und beim Ball des Sports in diesem Jahr mit der Friedensreiterplakette, der höchsten Auszeichnung für Ehrenamtler im münsterschen Sport, ausgezeichnet wurde.

Frau Reismann, Sie sind in Münster als die „Sportbürgermeisterin“ bekannt, bis heute sportlich aktiv und absolvieren seit Jahrzehnten das Deutsche Sportabzeichen – in diesem Jahr zum 44. Mal. Wie sind Sie zum Sport gekommen?

Reismann: Als Kind habe ich beim Schwimmunterricht einen Sturz vom Dreimeterbrett erlebt und danach den Sportunterricht, wo es nur ging, geschwänzt. Später bin ich dann aber aus gesundheitlichen Gründen wieder zum Sport gekommen. Mein Arzt riet mir, mich körperlich zu betätigen – und heute kann ich sagen: Der Sport hat mich gerettet. Nicht nur die Bewegung, sondern die Regelmäßigkeit, das Verbundensein in den Vereinen und auch die Disziplin geben mir bis heute viel. Ist man Teil einer eingeschworenen Gruppe, fällt es zum Beispiel viel schwerer, Termine abzusagen und das Training ausfallen zu lassen. Man geht eben einfach trotzdem hin, auch wenn man sich mal nicht so gut fühlt. Es geht beim Sport ja nicht ausschließlich um die reine Bewegung, sondern auch um das Verbundensein mit anderen, um das besondere Gruppengefühl.

Sie sind mehrfach einen Marathon gelaufen. Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Start?

Reismann: Meinen ersten Marathon bin ich kurz vor meinem 50 Geburtstag gelaufen. Dass ich beim Lauf in Steinfurt an den Start gehen wollte, sollte damals lieber niemand wissen, falls es nicht funktioniert hätte und ich nicht im Ziel ankomme. Für die Vorbereitung hatte ich mir heimlich Unterstützung einer befreundeten Läuferin geholt, die selbst erfahrene Marathon-Läuferin war. Ihr Rat: Jede Woche 30 Kilometer laufen! Ich habe dann fleißig trainiert und immer gehofft, dass niemand mich dabei sehen würde (lacht). Wie sich aber herausstellte, hatten die Steinfurter in der Zwischenzeit längst in Münster nach mir gefragt. Als ich schließlich in Steinfurt an den Start ging, sah ich dort zu meiner Überraschung dann also viele bekannte Gesichter, die mich während des Laufs toll unterstützt haben.

44-mal haben Sie nun schon das Deutsche Sportabzeichen erhalten und treten Jahr für Jahr wieder an – wie schaffen Sie es, sich in so vielen unterschiedlichen Disziplinen fit zu halten?

Reismann: Ich mache immer das Goldene Sportabzeichen, da bin ich ehrgeizig. In meiner Altersklasse bin ich mittlerweile die einzige Frau, außer mir sind noch zwei Männer dabei. Gerade in meinem Alter zahlt es sich natürlich aus, dass ich über all die Jahre – wortwörtlich – am Ball geblieben bin. Aber klar: Das Abzeichen fordert mich schon jedes Jahr aufs Neue heraus.

Sie sind im Juli 79 Jahre alt geworden – wie halten Sie sich inzwischen nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit?

Reismann: Für mich ist das Wichtigste, dass mich noch viele Aufgaben fordern. Ich habe heute nachgezählt: Insgesamt habe ich im Moment noch elf Posten inne. Nicht alle, aber die meisten davon sind eng mit dem Thema Sport verbunden, aber ich engagiere mich zum Beispiel auch für den Verein zur Förderung des Jüdischen Friedhofs an der Einsteinstraße. Sie merken also: Themen und Aufgaben gehen mir noch lange nicht aus!