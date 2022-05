Kinderhaus in Hörste richtig stark, aber letztlich doch punktlos

Das war eine wirklich gute Leistung, die Westfalia Kinderhaus am Samstagabend bei der TG Hörste ablieferte. Zwar stand am Ende eine 26:31-Schlappe für den Absteiger. Aber Coach Michael Dreskornfeld sagte: „Das Ergebnis spiegelt die Verhältnisse nicht wieder. Wir waren gleichwertig.“

Viel fehlte nicht, und Absteiger Westfalia Kinderhaus hätte im drittletzten Saisonspiel beim Tabellendritten TG Hörste noch mal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt – wenige Wochen nach der schweren Hinspielklatsche. Am Ende stand zwar eine 26:31 (15:15)-Niederlage, doch sieben Minuten vor Schluss stand es noch 26:26, ehe kein Angriff mehr ins Ziel fand. Was auch an Zeitstrafen für den dezimierten Kader lag. Auch von vier (38., 16:20) und drei Toren (49., 21:24) Rückstand hatten sich die Münsteraner zuvor nicht schrecken lassen. Erst am Ende wurde es deutlich. „In der ersten Hälfte haben wir das Tempo gut verschleppt, teils war die Leistung überragend“, sagte Coach Michael Dreskornfeld, der Michel Flockert und Hagen Müller hervorhob. – Tore: Dittrich, Flockert, Waschke (je 6), Müller (4.), M. Honerkamp (2), Limke, van Heeck (je 1)