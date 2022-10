Kinderhaus siegt trotz schwacher Leistung

Nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Sassenberg haben die Kinderhauser Frauen nun auch das Derby beim BSV Roxel gewonnen. Hauchdünn mit 24:23 (12:11) setzte sich der noch ungeschlagene Spitzenreiter durch. Erst 19 Sekunden vor dem Abpfiff gelang Maike Schaper die Entscheidung. Trotz des Sieges kam bei Westfalia-Trainerin Verena Löffler kaum Freude auf. „Ich suche gerade etwas Positives, kann aber nichts finden. Mit Ausnahme weniger Minuten in der zweiten Halbzeit war es ein ganz schlechtes Spiel von uns“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir schaffen es zurzeit einfach nicht, unser Potenzial abzurufen.“ Kreisläuferin Magdalena Krämer (10 Tore) klammerte Löffler bei ihrer Kritik ausdrücklich aus.

In einer kampfbetonten Begegnung leisteten sich beide Mannschaften viele Fehler. BSV-Coach Andreas Helftewes befand, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Mit der Vorstellung seiner Mannschaft war er „insgesamt zufrieden. Wir sehen, dass wir in dieser Liga gegen jeden Gegner mithalten können“, konstatierte er. Letztendlich kostete Roxel ein 0:5-Lauf vom 19:17 zum 19:22 Zählbares. Erfolgreichste Torschützinnen beim BSV waren Lena Holstiege (6), Muriel Jöhnk und Carla Mühlenbrock (je 3). Bei Kinderhaus ragte neben Krämer noch Schaper (6) heraus.

Der SC Münster 08, verpasste eine Überraschung. Das Heimspiel gegen Vorwärts Wettringen II ging mit 20:22 (8:10) verloren. Kämpferisch war der Mannschaft keinerlei Vorwurf zu machen. Nach einem 9:15-Rückstand in der 39. Minute arbeitete sie sich bis auf 17:18 (56.) heran. Belohnt wurde die eindrucksvolle Aufholjagd des Drittletzten der Tabelle am Ende nicht. Beste Torschützinnen waren Anita Hüwe (8) und Clarissa Schiffer (5).

In der Landesliga der Männer atmete Westfalia Kinderhaus kräftig durch. Beim 30:22 (14:12) gegen den TV Vreden gelang den Schützlingen von Marcel Graefer im fünften Anlauf endlich der erste Sieg. Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause, als sich der Hausherr von 14:13 auf 21:15 absetzte. Eike-Christian Siering glänzte mit neun Treffern. Michel Flockert erzielte fünf Tore, Jonathan Hollenbeck vier.

Beide Zähler sicherte sich auch der SC Münster 08 gegen den bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter SuS Neuenkirchen. Beim 24:22 (11:11) fuhr der Hausherr in der ersten Halbzeit ein bisschen Achterbahn. Nach einem 6:2-Start leisteten sich die Münsteraner einen 0:5-Lauf. Nach der Pause ging Nullacht direkt in Führung und gab sie hernach nicht mehr ab. Til Bachmann (6) und Fabian Kuropka (5) trafen am häufigsten für den Sieger.