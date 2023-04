Party im Geistviertel: Borussia kegelt TuS raus, Westfalia folgt ins Finale

Das ist schon eine kleine Überraschung! Deutlich besiegte Borussia Münster den TuS Hiltrup am Donnerstagabend im Halbfinale des Kreispokals und durfte anstoßen. Westfalia Kinderhaus siegte derweil am Kanal und folgt ins Endspiel.

Am Donnerstagabend herrschte Partystimmung im Geistviertel! Bezirksliga-Spitzenreiter Borussia Münster sorgte im Halbfinale des Kreispokals für eine kleine Überraschung und warf Westfalenligist TuS Hiltrup aus dem Wettbewerb. Deutlich mit 4:1 (0:0) siegte die Truppe von Trainer Henry Hupe am auf der heimischen Anlage an der Grevingstraße und erreichte damit das Endspiel, das in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt (18. Mai) in Roxel steigen wird.

Gegner wird dann um 15 Uhr Westfalia Kinderhaus sein, der Westfalenligist setzte sich im zweiten Halbfinale des Tages mit 3:1 (2:0) bei Bezirksliga-Club SC Münster 08 durch.

„Ein, zwei Bier sind okay“

„Die Jungs dürfen jetzt erstmal feiern. Ein, zwei Bier sind okay“, sagte Coach Hupe nach dem Schlusspfiff. Der 25-Jährige sah nicht nur eine starke Leistung seiner Mannschaft, sondern auch „insgesamt ein richtig gut anzusehenden Fußballspiel.“

Nach der torlosen ersten Halbzeit brachte Kapitän Hannes John seine Borussen in Front, als er eine flache Hereingabe von Moritz Pauli stramm verwertete (53.). Es folgte die einzige Phase, in der Hiltrup die Borussia hinten einschnürte – und dann auch prompt ausglich (64.). Akil Gömcü markierte aus dem Gewühl das 1:1. „Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient“, sagte Hupe. Mit dem zweiten John-Treffer kassierte der TuS aber nach einem feinen Dribbling nur drei Minuten später gleich den nächsten Nackenschlag (67.). Als Marko Costa Rocha dann in der Schlussphase erhöhte (86.), glich das einer Vorentscheidung. „Dass es dann deutlich wurde, lag natürlich auch daran, dass Hiltrup hinten aufgemacht hat“, betonte Hupe, der kurz vor Schluss sogar noch das 4:1 durch Cebrail Demir bejubeln durfte (88.).

Westfalia lässt nichts anbrennen

Eine gute Stunde später stand dann auch der zweite Finalist fest. Am Kanal trafen Montasar Hammami (12.) und Massih Wassey (41.) für die Westfalia, ehe Leonhard Pohlmeyer Nullacht den Anschlusstreffer besorgte (54.). Doch die Hoffnung wog nicht lang, Wassey erhöhte schnell auf 3:1 (63.).

Mit Borussias Sieg steht derweil auch fest, dass es in diesem Jahr zwei neue Final-Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr geben wird. 2022 stand Hiltrup dem 1. FC Gievenbeck in Freckenhorst gegenüber und unterlag schließlich nach Elfmeterschießen.