Jeweils drei Fehlschüsse, aber Gievenbeck jubelt vom Punkt

Nach fünf Jahren ist der 1. FC Gievenbeck zurück auf dem Thron. Der Westfalenligist gewann am Donnerstag das Kreispokalfinale gegen den Liga-Konkurrenten TuS Hiltrup nach Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1, 0:1). Rund 300 Zuschauer wurden in Freckenhorst Zeuge davon, dass der FCG am Punkt cooler blieb als der TuS.

"Ein Riesenkompliment an beide Mannschaft", meinte Erfolgstrainer Florian Reckels. "An mein Team vor allem deshalb, weil wir immer wieder zurückkommen - ganz egal, wie oft wir in Rückstand geraten."

Dabei erwischten die Hiltruper den besseren Start ins Endspiel, waren überlegen und markierten in Person von Nils Johannknecht das 1:0 (34.). Daniel Mladenovic hatte die Vorarbeit geleistet und zwei Gievenbecker aussteigen lassen. Anschließend zog sich der personell gebeutelte TuS merklich zurück - und das sollte nicht gutgehen.

FCG-Torjäger zeigt Nerven

Gievenbeck sorgte mit frischen Leuten wie Henning Dirks und Jannik Balz, der auf der linken Seite wirbelte, dafür, dass das Spiel kippte. Vor allem in der Schlussphase verkam die Partie zu einem Spiel auf ein Tor - und zwar das Hiltruper. TuS-Coach Christian Hebbeler sagte: "In den letzten 20 Minuten hatten wir zu wenige Körner."

Arne Stegt stoppte Guglielmo Maddente unfair im Sechzehner, Schiedsrichter Lasse Lütke-Kappenberg, der in der kommenden Saison in der Regionalliga pfeifen wird, zeigte auf den Punkt. FCG-Torjäger Christian Keil traf an, scheiterte aber am starken Hiltruper Keeper Romain Böcker (74.).

Die Reckels-Elf aber gab nicht auf, sondern erzwang den Ausgleich. Maddentes Flanke aus dem Halbfeld legte Dirks mit Kopf und Schulter zu Louis Martin ab, der aus kurzer Distanz einschoss (83.). Nach den 90 Minuten ging es direkt zur Entscheidungsfindung vom Elfmeterpunkt.

Eschhaus pariert und trifft

Für Hiltrup zeigten Frederik Schulte, der im Sommer nach Gievenbeck wechselt, und Julian Sammerl Nerven und schossen jeweils deutlich über das Tor. Luca de Angelis, der nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, scheiterte zudem an Gievenbecks Torhüter Nico Eschhaus.

Auch der spätere Kreispokalsieger aber musste bibbern: Maddente setzte seinen Versuch an den Innenpfosten, Johan Scherr traf die Latte. Für Jubel im FCG-Lager sorgte schließlich Justus Kurk mit dem letzten verwandelten Elfmeter, zuvor hatte auch Keeper Eschhaus getroffen.