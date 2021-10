Krise bei Kuhlmanns Aasee, frohe Kunde im Hause Reckels

Trainer André Kuhlmann (li.) und Bezirksligist BW Aasee stehen aktuell im Regen, gegen Burgsteinfurt setzte es die dritte Klatsche in Folge. Ganz anders die Gefühlswelt bei Florian Reckels: Gievenbecks Coach freut sich über die Geburt seiner zweiten Tochter – und sein Club steht an der Spitze.

Sieben Punkte, keine Niederlage: Münsters Westfalenligisten blieben am Wochenende ungeschlagen. Auch wenn ausgerechnet Ligaprimus 1. FC Gievenbeck „nur“ einfach punkten konnte, sorgten diesmal die Kollegen aus Kinderhaus und Hiltrup mit ihren Siegen für eine überzeugende Bilanz des Münster-Trios.

Tabellenführer Gievenbeck wahrte auch beim VfL Sinsen seine weiße Weste, punktete zwar nicht dreifach, bewies aber Comeback-Qualitäten und egalisierte einen 0:2-Rückstand noch – an einem Spieltag, den Trainer Florian Reckels nie vergessen und dessen Jahrestag er künftig regelmäßig feiern wird: An diesem 17. Oktober 2021 begrüßte Familie Reckels ihren zweiten Neuzugang. Mutter und Töchterchen geht es bestens, an diesem Dienstag kommen beide gesund und munter nach Hause zur großen Schwester (2) und zum Papa, der sich am Abend für zwei Stunden zum Kreispokalspiel seiner Mannschaft beim Landesligisten BSV Roxel (19.30 Uhr, Kunstrasen) verabschieden darf.

Gievenbeck fehlen zehn Spielerinnen



„Das ist so abgesprochen“, sagt der glückliche Vater lachend. Der Trainer ist also wieder an Bord, dafür fehlen angefangen bei Kapitän Nils Heubrock gleich zehn Spieler aus dem Kader. „Das ist unglücklich, aber nicht zu ändern“, so Reckels, der den Pokalwettbewerb sehr ernst nimmt. „Wir sind damals den Roxelern, zu denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben, auf deren Wunsch mit der Verschiebung entgegengekommen. Aber ich kann jetzt nicht verlangen, dass die nur mit halber Kraft spielen, weil jetzt wir die Personalprobleme haben.“

Tatsächlich ist halbe Kraft aktuell kein Thema beim BSV, der sich im Landesliga-Verfolgerduell gegen den SV Dorsten-Hardt (2:0) fürs Pokal-Derby warmgeschossen hat. Auch Roxel lässt keinen Zweifel daran, auch noch im Viertelfinale im Rennen zu bleiben. Nächster Gegner wäre dann Anfang November der SV Rinkerode.

Junge Westfalia, torhungrige Hiltruper



Bei Westfalia Kinderhaus greift derweil weiterhin das Motto „Jugend forscht“. Coach Holger Möllers vertraute auch gegen Peckeloh (3:1) vielen Spielern, die erst im Sommer der U 19 entwachsen sind – mit Paul Wietzorek, Daniel Schürmann, Felix Ritter und Jendrik Witt standen vier von ihnen in der Startelf. Henrik Hake und Fabian Witt wurden zudem eingewechselt.

Beim Liga-Rivalen TuS Hiltrup zeigt die Formkurve weiterhin nach oben. Besonders auffällig: In der Offensive ist der Knoten endgültig geplatzt. Nachdem das Team von Christian Hebbeler an den ersten vier Spieltagen genau zwei Treffer erzielt hatte, ließ es in den nächsten vier Partien satte 13 Tore folgen. Mit Akil Cömcü, Montasar Hammami und Daniel Mladenovic kommt ein TuS-Trio auf drei Tore.

„ Wir sprechen mit der Mannschaft und stellen jetzt alles infrage. “ André Kuhlmann, Trainer BW Aasee

BW Aasee muss den Blick in der Bezirksliga hingegen nach hinten richten – tabellarisch und aufgrund einer Fülle an Gegentreffern. 14 Tore schluckte das Team von André Kuhlmann in den Spielen gegen den SC Münster 08, Greven 09 und jüngst den SV Burgsteinfurt. „Das sind drei Teams gegen die man verlieren kann, die Frage aber das Wie – und das müssen wir dringend angehen“, sagt Kuhlmann.

Aasees Trainer hat aktuell mit ständig wechselndem Personal und Disziplinlosigkeiten zu kämpfen. So verletzte sich jüngst ein Akteur, der unaufgewärmt aufs Tor schoss. „Wir sprechen am Dienstag“, erklärt Kuhlmann. „Wir stellen jetzt alles infrage.“